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    • 14.01.2021 16:23
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    'li Esenyurt'ta kreş ücretlerine yüzde 125 ! Veliler isyanda

    Son dakika haberi... Çocuklarını 'li ne bağlı kreşlere gönderen veliler, kreş ücretine yapılan mı, davullu zurnalı eylemle protesto etti. Grup adına açıklama yapan , daha önce dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan ailelerin çocukları için Esenyurt Belediyesi tarafından her mahalleye yaptırılan kreşlerin, giderek ticarethaneye dönüştürüldüğünü öne sürdü.

    CHP'li belediyede yüzde 125 zam!

    önünde bir araya gelen bir grup kadın, belediyenin kreş ücretlerine yaptığı konusunda yetkililerle görüşmek istedi.

    Belediye binasına girmelerine izin verilmeyen kadınlar, slogan atıp davul zurna eşliğinde halay çekti.

    Grup adına açıklama yapan , daha önce dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan ailelerin çocukları için Esenyurt Belediyesi tarafından her mahalleye yaptırılan kreşlerin, giderek ticarethaneye dönüştürüldüğünü öne sürdü.

    Gül, daha önce 400 TL olan kreş ücretinin yapılan zamla birlikte 900 TL'ye çıktığını belirterek, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Bize 'kabul etmiyorsanız çocuklarınızı alın' diyorlar. Çocuklarımızı da almak istemiyoruz. Bu pandemi döneminde işsiz güçsüz kalmak da istemiyoruz. Bu zammın geri alınmasını istiyoruz." dedi.



    Veliler, eylemlerinin ardından dağıldı.


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    Haberler Güncel CHP'li Esenyurt'ta kreş ücretlerine yüzde 125 zam! Veliler isyanda