Haliç’te mide bulandıran görüntü! Dev sıçanlar cirit atıyor

İBB'NİN İŞBİLMEZLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik çalışmalarına başlatılan ve her dönem düzenli olarak temizliğin yapıldığı Haliç, CHP dönemiyle birlikte kaderine terk edildi.

Başkan Erdoğan'ın Haliç'e verdiği önem

İmamoğlu'nun Haliç'e verdiği önem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu Haliç için gerekli hiçbir adım atmadı. Yeterli önem alınması ve gereken özenin gösterilmemesinin ardından ilk olarak Haliç'in rengi değişmeye başladı. İlerleyen süreçte ise canlı yaşamın azalması ve çamurla birlikte Haliç'in o dayanılmaz kokusu 25 yıl aradan sonra yeniden ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te çekilmiş olan 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erdoğan, paylaşımında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.