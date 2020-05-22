Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum.

Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.

"TIPKI 26 YIL ÖNCE BİR BATAKLIĞA DÖNÜŞMÜŞ OLAN HALİÇ'İ..."

Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz.