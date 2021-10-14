15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sanığı yarbay Emin Keskin'in davasında tanık dinlenecek

Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Emin Keskin ve müdafi vekili Mustafa Baykal hazır bulundu. Sabah'ın aktardığına göre mahkeme, tanık Emrah Sezer ifadesi alınması için davayı 12 Nisan 2022'ye erteledi.

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