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    15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sanığı yarbay Emin Keskin'in davasında tanık dinlenecek

    Muğla’da "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Cumhurbaşkanı’na Suikast" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yargılanan FETÖ'cü darbeci eski Yarbay Emin Keskin'in davasında yeni duruşma gerçekleştirildi. Mahkeme, soruşturmanın akıbeti için tanık Emrah Sezer’in ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Haberin detayları...

    Darbe sanığı yarbayın davasında önemli gelişme

    Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Dalaman Deniz Üs Komutan Yardımcısı eski Yarbay Emin Keskin'in "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", '"Cumhurbaşkanı'na Suikast" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi.

    2018'de Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığı'nda komutan yardımcısı görevindeyken açığa alınan yarbay Emin Keskin, gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

    Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Emin Keskin ve müdafi vekili Mustafa Baykal hazır bulundu. Sabah'ın aktardığına göre mahkeme, tanık Emrah Sezer ifadesi alınması için davayı 12 Nisan 2022'ye erteledi.

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    Haberler Güncel 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sanığı yarbay Emin Keskin'in davasında tanık dinlenecek
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