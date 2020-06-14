İstanbul'un gözbebeği Haliç, yine çamurla kaplandı. Kötü kokusuyla eski günleri aratmadı. CHP'li belediyenin alg patlaması açıklaması beyinleri zorladı. Bu kez sosyal medyada yorumlar patladı.
ALG NEDİR?
Suda oksijen seviyesi düşer. Tek hücreli organizmalar (Algler) ölür. Su yüzeyine çıkar. Denizin rengi değişir.
14 HAZİRAN 2019 MASMAVİ SULAR
14 HAZİRAN 2019 SİMSİYAH OLDU
D'ALG'A GEÇTİLER
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" dedi. Ancak vaatlerinin hiçbirini gerçekleştirmedi. AK Parti döneminde tertemiz bir görünüme kavuşan Haliç'in rengi değişti. Maviden kahverengiye dönen sudan kötü kokular yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton yani alg patlamasıdır" denildi. CHP'li belediyeye tepkiler gecikmedi.
Sebebi kirli su
Algler, sularda ve nemli yerlerde yaşayan, klorofil içeren ve bir veya daha fazla hücreden oluşan canlılardır. Suda oluşan kirlilik nedeniyle besinlere saldırır ve hızlı şekilde ürerler.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
KİRLİLİK artık gözle görülüyor
ARITMA tesisi işte bu yüzden gerekli
HANİ her şey çok güzel olacaktı
ALG nedir ki
HÜKÜMET bu işe derhal el atsın
Yunusların yüzdüğü Haliç'ten, lağımın aktığı Haliç'e
Reis 25 sene uğraşsın tertemiz pırıl pırıl haliç yapsın. CHP gelip 11 ayda kirletsin
Güzel olacak her şeye Haliç dahil değildi sanırım.
Eko geleli geriye gidiyor İstanbul. İnşallah böyle bırakır da hepten kurutmaz.
Hani her şey çok güzel olacaktı?
İstanbul gibi bir şehre bu görüntü yakışıyor mu?
CHP hizmetten ne anlar?
ALG NEDİR?
Suda oksijen seviyesi düşer. Tek hücreli organizmalar (Algler) ölür. Su yüzeyine çıkar. Denizin rengi değişir.
14 HAZİRAN 2019 MASMAVİ SULAR
14 HAZİRAN 2019 SİMSİYAH OLDU
D'ALG'A GEÇTİLER
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" dedi. Ancak vaatlerinin hiçbirini gerçekleştirmedi. AK Parti döneminde tertemiz bir görünüme kavuşan Haliç'in rengi değişti. Maviden kahverengiye dönen sudan kötü kokular yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton yani alg patlamasıdır" denildi. CHP'li belediyeye tepkiler gecikmedi.
Sebebi kirli su
Algler, sularda ve nemli yerlerde yaşayan, klorofil içeren ve bir veya daha fazla hücreden oluşan canlılardır. Suda oluşan kirlilik nedeniyle besinlere saldırır ve hızlı şekilde ürerler.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
KİRLİLİK artık gözle görülüyor
ARITMA tesisi işte bu yüzden gerekli
HANİ her şey çok güzel olacaktı
ALG nedir ki
HÜKÜMET bu işe derhal el atsın
Yunusların yüzdüğü Haliç'ten, lağımın aktığı Haliç'e
Reis 25 sene uğraşsın tertemiz pırıl pırıl haliç yapsın. CHP gelip 11 ayda kirletsin
Güzel olacak her şeye Haliç dahil değildi sanırım.
Eko geleli geriye gidiyor İstanbul. İnşallah böyle bırakır da hepten kurutmaz.
Hani her şey çok güzel olacaktı?
İstanbul gibi bir şehre bu görüntü yakışıyor mu?
CHP hizmetten ne anlar?