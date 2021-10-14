AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? 2021- 2022 Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınavları online mı olacak?

YÜZ YÜZE Mİ ONLİNE MI?



Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

aol.meb.gov.tr adresinden yapılan sınav kaydı açıklamasında "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.