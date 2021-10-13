13 Ekim Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 13 Ekim çılgın sayısal loto sonuçları merakla araştırılıyor. Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyenin kazananı belli oldu. Haftanın 3 günü gerçekleştirilen Çılgın sayısal loto çekilişinin ikincisi bugün çekildi. Peki Çılgın sayısal loto sonuçlarına nereden bakılır? Kazanan numaralar hangileri? Büyük ikramiye kime çıktı? İşte detaylı bilgiler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

13 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlandı. Kazanan numaralar açıklandı.

EKİM AYI MİLLİ PİYANGI ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.