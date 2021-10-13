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    • 14.10.2021 00:08
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    13 Ekim 2021 reyting sonuçları! Reytingler alt üst oldu! İzlenme savaşında dengeler alt değişti! Sadakatsiz, Kuruluş Osman...

    Televizyon izleyicileri 13 Ekim 2021 reyting sonuçlarını bir hayli merak ediyor. 13 Ekim akşamı ATV'de Kuruluş Osman dizisi, Kanal D'de de Sadakatsiz dizisi ekranlardaydı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapımın olduğu araştırılıyor. İzlenme savaşında dengeler alt değişti, reytingler alt üst oldu. Peki 13 Ekim reyting birincisi kim oldu? İşte 13 Ekim 2021 reyting sonuçları! Sadakatsiz, Kuruluş Osman...

    takvim.com.tr
    13 Ekim 2021 reyting sonuçları!

    13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamı Kanal D'de başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi izleyenleriyle buluştu. ATV'de ise Burak Özçivit gibi oyuncularıyla güçlü oyuncu kadrosuna sahip tarihi dizi Kuruluş Osman yayınlandı. TV8'de de MasterChef Türkiye yarışma programı yer aldı. Peki 13 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu?

    13 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    13 Ekim 2021 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları 14 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

    ATV YAYIN AKIŞI

    01:30 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    03:40 Çakallarla Dans 5

    05:40 Maraşlı

    08:00 Kahvaltı Haberler i

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 MasterChef Türkiye

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Bu Sabah

    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

    12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

    13:00 Bir Başka Güzel 15:00

    Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Öldürme Arzusu

    22:15 Yalancı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Kırık Hayatlar

    12:15 Gelinim Mutfakta

    15:45 Ece Üner ile Susma

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:30 Star Haber

    20:00 Ekşi Elmalar

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:50 Tek Yürek

    09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:30 Kalk Gidelim

    13:00 Bizim Köyün Kızları

    16:30 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Dünya Hali

    GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    TOTAL

    1 KURULUS OSMAN ATV

    2 SADAKATSIZ KANAL D

    3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

    4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

    6 ESRA EROL'DA ATV

    7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

    8 PARA PIYASALARI ATV

    9 HAVA DURUMU ATV

    AB

    1 SADAKATSIZ KANAL D

    2 KURULUS OSMAN ATV

    3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

    4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

    6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

    7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

    8 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX

    9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

    10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
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    Haberler Güncel 13 Ekim 2021 reyting sonuçları! Reytingler alt üst oldu! İzlenme savaşında dengeler alt değişti! Sadakatsiz, Kuruluş Osman...
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