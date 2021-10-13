13 Ekim 2021 reyting sonuçları! Reytingler alt üst oldu! İzlenme savaşında dengeler alt değişti! Sadakatsiz, Kuruluş Osman...

13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamı Kanal D'de başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi izleyenleriyle buluştu. ATV'de ise Burak Özçivit gibi oyuncularıyla güçlü oyuncu kadrosuna sahip tarihi dizi Kuruluş Osman yayınlandı. TV8'de de MasterChef Türkiye yarışma programı yer aldı. Peki 13 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu?
13 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Ekim 2021 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları 14 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
ATV YAYIN AKIŞI
01:30 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
03:40 Çakallarla Dans 5
05:40 Maraşlı
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel 15:00
Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
22:15 Yalancı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
8 PARA PIYASALARI ATV
9 HAVA DURUMU ATV
AB
1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
8 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV