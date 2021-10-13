13 Ekim 2021 reyting sonuçları! Reytingler alt üst oldu! İzlenme savaşında dengeler alt değişti! Sadakatsiz, Kuruluş Osman...

13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamı Kanal D'de başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi izleyenleriyle buluştu. ATV'de ise Burak Özçivit gibi oyuncularıyla güçlü oyuncu kadrosuna sahip tarihi dizi Kuruluş Osman yayınlandı. TV8'de de MasterChef Türkiye yarışma programı yer aldı. Peki 13 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu?