Sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Daha sonra Ayşe Dırla (35), 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklandığı Murat Hanlı (26) ile cezaevinde evlenmişti.

YARGITAY'DAN KADİR ŞEKER KARARI