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    • 13.10.2021 14:38
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    Son dakika: Yargıtay'dan flaş Kadir Şeker kararı! Yüksek Mahkeme cezanın bozulmasını istedi

    Gelen son dakika haberine göre Kadir Şeker davasında yeni gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yüksek Mahkeme, Şeker'e verilen cezanın olması gerektiğinden yüksek olduğunu vurguladı, cezanın bozulmasını istedi. Haberin detayları...

    Yargıtay’dan flaş Kadir Şeker kararı

    Son dakika haberi... Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker hakkında Yargıtay'da yeni gelişme yaşandı.

    OLAY

    Sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Daha sonra Ayşe Dırla (35), 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklandığı Murat Hanlı (26) ile cezaevinde evlenmişti.

    YARGITAY'DAN KADİR ŞEKER KARARI

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'daki mahkemenin Kadir Şeker'e verdiği cezanın olması gerekenden yüksek olduğunu belirtti ve bozulmasını istedi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Yargıtay'dan flaş Kadir Şeker kararı! Yüksek Mahkeme cezanın bozulmasını istedi
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