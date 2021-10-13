Son dakika haberi... Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker hakkında Yargıtay'da yeni gelişme yaşandı.
OLAY
Sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Daha sonra Ayşe Dırla (35), 900 gram eroinle yakalanıp, tutuklandığı Murat Hanlı (26) ile cezaevinde evlenmişti.
YARGITAY'DAN KADİR ŞEKER KARARI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'daki mahkemenin Kadir Şeker'e verdiği cezanın olması gerekenden yüksek olduğunu belirtti ve bozulmasını istedi.
KADİR ŞEKER 12 YIL 6 AY CEZA ALMIŞTI