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    Şaşırmadık! CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için heykel yarışması!

    Cumhuriyet’in 100. yılına özel etkinlikler hazırlanırken CHP yine en iyi bildiği şeyi yaptı. CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir heykel yarışması düzenleyecek.

    Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

    Bunun son örneği CHP'li Mansur Yavaş önderliğindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı.

    Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik düzenlemek isteyen belediye, Çankaya'da inşa edilmesi planlanan anıt için "2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması" düzenliyor.

    KAZANAN ADAYIN PROJESİNİN HEYKELİ DİKİLECEK
    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen ilçedeki Dikmen Çaldağ bölgesinde yükselecek heykel için belediye, yarışmanın taslak şartnamesini hazırladı.

    Mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruları kabul edecek olan CHP'li belediye, yapılacak değerlendirme sonucu yarışmayı kazanan adayın projesini faaliyete sokacak.
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    Haberler Güncel Şaşırmadık! CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için heykel yarışması!
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