Şaşırmadık! CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için heykel yarışması!

KAZANAN ADAYIN PROJESİNİN HEYKELİ DİKİLECEK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen ilçedeki Dikmen Çaldağ bölgesinde yükselecek heykel için belediye, yarışmanın taslak şartnamesini hazırladı.

Mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruları kabul edecek olan CHP'li belediye, yapılacak değerlendirme sonucu yarışmayı kazanan adayın projesini faaliyete sokacak.