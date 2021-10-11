Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi veryansın etti: Bizim üzerimizden prim yapmayın

Aile olarak bu kıyaslamadan bıktıklarını ifade eder Duran, "Bu yapılan algı operasyonlarından artık iyice bıktık. Konya'da bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, İzmir'de bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, Hatay'da bir olay ve yine Kadir Şeker'e bağlanıyor. Bunları binlerce kez söyledik ve hala dile getiriyoruz. Bizim olayımızda ne fiziksel nede psikolojik olarak kadına şiddet yok.