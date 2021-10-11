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    • Yaşam
    • 11.10.2021 12:54
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    • 11.10.2021 12:54
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    Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi veryansın etti: Bizim üzerimizden prim yapmayın

    Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 5 Şubat 2020 tarihinde bir parkta, Özgür Duran ve Ayşe Dırla arasında çıkan tartışmaya müdahil olan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Özgür Duran’ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, ülkede olan her olayın kendi dosyaları ile kıyaslama yapılmasından artık aile olarak bıktıklarını söyledi. Duran, “Bizim olayımızda ne fiziksel nede psikolojik olarak kadına şiddet yok. Kimse bizim üzerimizden prim yapmaya kalkmasın. Bu dosyanın adli süreci devam ediyor. Biraz saygı bekliyoruz” dedi.

    Bizim üzerimizden prim yapmayın

    Kadir Şeker yargılandığı 3, Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmış, bu karar Bölge Adliye Mahkemesince onaylanmıştı. Halen Yargıtay'da olan dosyanın incelenme sürecinin sürdüğü belirtildi.

    Sabah'ın haberine göre, öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, bu olaydan sonra ülkenin neresinden olursa olsun, herhangi bir olay olduğundan Kadir Şeker olayı ile kıyaslama yapıldığını söyledi.

    Aile olarak bu kıyaslamadan bıktıklarını ifade eder Duran, "Bu yapılan algı operasyonlarından artık iyice bıktık. Konya'da bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, İzmir'de bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, Hatay'da bir olay ve yine Kadir Şeker'e bağlanıyor. Bunları binlerce kez söyledik ve hala dile getiriyoruz. Bizim olayımızda ne fiziksel nede psikolojik olarak kadına şiddet yok.

        Sosyal medyada prim ve duygu sömürüsü yapılıyor. Bizim davamız daha bitmedi, dosyamız Yargıtay da incelemede. Hala bu kıyaslamaları yaparak Kadir Şeker'e adalet sağlamak istediklerini sanan insanlar varsa yanılıyorlar.

        Çünkü amacı sadece prim olan insanların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Bizim olayımızda şiddet gördüğü söylenilen Kadir Şeker'in kurtardığı iddia edilen kadın Ayşe Dırla önce sevgilisi daha sonra cezaevinde evlendiği Murat Hanlı ile birlikte 1 kilo eroin ile yakalanıp, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kız kardeşi Figen Dırla'da yine Konya'da 3 kilo eroin ile yakalandı. Madem herkes çok duyarlı, benim annem sokak ortasında 2 defa dayak yedi, burnu kırıldı, saçları koparıldı, yerlerde sürüklendi.
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        Haberler Yaşam Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi veryansın etti: Bizim üzerimizden prim yapmayın
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