Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi veryansın etti: Bizim üzerimizden prim yapmayın

Kadir Şeker yargılandığı 3, Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmış, bu karar Bölge Adliye Mahkemesince onaylanmıştı. Halen Yargıtay'da olan dosyanın incelenme sürecinin sürdüğü belirtildi.
Sabah'ın haberine göre, öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, bu olaydan sonra ülkenin neresinden olursa olsun, herhangi bir olay olduğundan Kadir Şeker olayı ile kıyaslama yapıldığını söyledi.
Aile olarak bu kıyaslamadan bıktıklarını ifade eder Duran, "Bu yapılan algı operasyonlarından artık iyice bıktık. Konya'da bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, İzmir'de bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, Hatay'da bir olay ve yine Kadir Şeker'e bağlanıyor. Bunları binlerce kez söyledik ve hala dile getiriyoruz. Bizim olayımızda ne fiziksel nede psikolojik olarak kadına şiddet yok.