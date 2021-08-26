Kadir Şeker'in babası Alaçatı'da öldürülen Alpay Kalyon hakkında konuştu: Olan masum insanlara oluyor

Son dakika... İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçen Cumartesi gecesi, eşi ve iki arkadaşı ile birlikte eğlenmek için gittiği gece kulübünde darp edilen bir kadını kurtarmak isteyen bir çocuk babası Alpay Kalyon, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan vale Faruk Baştosun tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu olay akıllara, geçen yıl Konya'da şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan boğuşmada Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'i getirdi.

BAZI İNSANLARDA YARDIM DUYGUSU KALMAMIŞ

12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, "Toplumumuzda maalesef bir ahlak erozyonu var. Duyarsızlaştık. Bazı insanlarda yardım duygusu kalmamış. Olanların da başına hep kötü şeyler geliyor. Kadir'im de yardım etmek istediği ama 1,5 yıldır cezaevinde. Yine Konya'da öldürülen Orhan Çumralıgil'de bir kadını kurtarmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İzmir'deki Alpay Kalyon'da bir kadına yardım etmek isterken öldürüldü.

BIRAKALIM NE HALİ VARSA GÖRSÜNLER' Mİ DEMELERİ LAZIM?

İnsanların bu tür konular karşısında duyarsız mı olması lazım? 'Bırakalım ne hali varsa görsünler' mi demeleri lazım? Bu tür konulara karışan insanlarımızın biraz olayları süzmeleri gerekiyor. Yoksa Kadir gibi Orhan gibi Alpay gibi masum insanların canı yanıyor. Benim oğlum yardım etmek isterken cezaevine girdi. Diğerleri, yardım etmek isterken hayatından oldu.