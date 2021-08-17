Halen cezaevinde bulunan Kadir Şeker, Duran ailesine "itibar" davası açtı

"Ben futbolcuyum. İl birinciliklerim var. Türkiye Şampiyonluğum bulunmaktadır. Bize atılan iftiralar yüzünden hem okulumdan hem de takımımdan atıldım. Annem işinden atıldı. Evimizden atıldık.

Asıl bizim itibarımız ve kişilik haklarımız zedelendi. Hakarete ve linçlere maruz kaldık. Halk önünde hedef haline geldik.

Avukat Emrah Daylan ağabeyim hakkında asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulunmuştur. Hem Kadir Şeker'den hem de avukat Emrah Daylan'dan şikâyetçiyim..."