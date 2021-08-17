Halen cezaevinde bulunan Kadir Şeker, Duran ailesine "itibar" davası açtı

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker (21) 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sabah'ın aktardığı bilgilere göre dosya Yargıtay'da incelenirken, tutuklu bulunan Kadir Şeker avukatı aracılığıyla kendisi hakkında 'kiralık katil' olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan Duran ailesi hakkında toplum önünde küçük düşürüldüğünü ileri sürerek 'itibar' davası açtı.
"KARARDAN SONRA BİZE ULAŞAN KİŞİ BU İDDİALARI SÖYLEDİ"
Suç duyurusu üzerine polis merkezine giderek ifade veren Mübeyyen Güner, karar duruşmasından sonra kendisini Mehmet Pehlivan olarak tanıtan kişinin önce avukatına sonra kendisine ulaştığını söyledi.