Son dakika! KKTC Başbakanı Ersan Saner istifa etti

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.
Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifası ile ilgli bir açıklama yaptı.
Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifasını getirdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Herkesin bildiği üzere Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyonu, Kovid-19 salgını şiddetli bir şekilde tırmanırken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi'nin hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine, bir anlamda zorunlu olarak kuruldu.
8 Aralık 2020'de koalisyon protokolü imzalanır 19 Aralık 2020'de Cumhuriyet Meclisi'nden güvenoyu alırken de belirttiğim üzere hükümetimizin en temel amacı salgının ve onun getirdiği ekonomik sıkıntıların en az sıkıntı ile atlatılması idi.
Ben, bizlere dışardan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu iki konuda başarılı olduk.
Pandemi ile mücadelede dünyanın en iyi beş ülkesinden biriyiz.
Anavatan Türkiye ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde ekonomimizin sorunlarının aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girme bakımlarından ciddi bir güvence sağlamış durumdayız.
"NİSAP SORUNU YAŞIYORUZ"