Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar: Fahiş fiyatla mücadele, Koronavirüs vakaları... | CANLI İZLE

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Kabine'nin en önemli konularından biri fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Türkiye'deki koronavirüs salgınının seyri de Kabine'nin görüştüğü konular arasında yer alırken, dış politika da yine masadaki önemli konular arasında yer aldı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Kabine'nin bir diğer önemli konusu ise koronavirüs salgınındaki son durum oldu. Özellikle son günlerdeki vaka ve vefat seyrine karşı nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda eğitime ara verilmeyeceği vurgulanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma dair bir sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun önerilerini Kabine'ye aktaracak. Öte yandan yerli aşı TURKOVAC'taki son gelişmeler de Kabine'de değerlendirildi.