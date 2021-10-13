Başkan Erdoğan’ın harekat sinyali verdiği terör yuvaları tek tek görüntülendi!
Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye yeni bir operasyon hazırlığı yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" açıklaması sonrası bölgede sıcak dakikalar yaşanıyor. A Haber, YPG/PKK'nın yuvalandığı Tel Rıfat'taki terör mevzilerini havadan görüntüledi. İşte o çarpıcı görüntüler...
13.10.2021 11:09
- Son Güncelleme: 13.10.2021 11:26
Milli güvenliği söz konusu olduğunda olmazları olduran Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.
Başkan Erdoğan "Artık tahammülümüz kalmadı, en kısa sürede gereken adımları atacağız" diyerek harekatın sinyalini vermişti.
Tel Rıfat'a uçurulan drone ile elde edilen görüntülerde teröristlerin hazırlıkları net şekilde görülüyor.