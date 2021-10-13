Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Turkovac açıklaması! 18-59 yaşa 3. doz çağrısı

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaya katılacak 3 bin gönüllü için çağrıda bulundu.

Faz-3 çalışmaları son aşamaya gelen Turkovac'ın koronavirüs ile mücadelede hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı.

Çalışmaya 3 bin gönüllünün katılması gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, gönüllü çağrısında bulundu.

Bakan Koca, "Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3'üncü doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3 binimiz Turkovac'ı tercih etmeli" dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türk bayraklı görselde ise '3'üncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin' notu yer aldı.

BAŞVURULAR NEREDEN?

Hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden başvuru yapabilecek, ayrıntılı bilgi ALO 184 hattından alınabilecek. Aşılar, şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.