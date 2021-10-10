KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yönelik ithamlarına tepki gösterdi.

"SİYASİ İSTİSMAR MALZEMESİ YAPMASI ESEF VERİCİDİR"

Tatar "Türkiye'yi "işgalcilikle" suçlayan, "Türkiye seni istemiyoruz" diyen, Türkiye ile Cumhurbaşkanına ve makamlarına yönelik haddini aşan çok ağır hakaretlerde bulunan bazı kişilerin Türkiye'ye sokulmamasını siyasi istismar malzemesi yapması esef vericidir." ifadelerini kullandı.

Tatar'ın açıklaması şu şekilde:

"KKTC'nin, Türkiye'nin ve her ülkenin güvenlik gerekçeleri ile kendilerine yönelik tehdit ve hakaretler karşısında yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine sokmama hakkı vardır. Bunu en iyi bilenlerden birinin de KKTC'de Başbakanlık yapmış CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın olması gerekir.

Bir hukukçu olan Erhürman bu gerçeği bilmesine rağmen, Türkiye'yi "işgalcilikle" suçlayan, "Türkiye seni istemiyoruz" diyen, Türkiye ile Cumhurbaşkanına ve makamlarına yönelik haddini aşan çok ağır hakaretlerde bulunan bazı kişilerin Türkiye'ye sokulmamasını siyasi istismar malzemesi yapması esef vericidir."

ETİK VE AHLAKA UYGUN DEĞİLDİR

Erhürman'ın bazı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne sokulmaması karşısında şahsımı son derece tahrik edici ve seviyesiz bir üslupla hedef gösterip, benden açıklama beklemesi oldukça dikkat çekici olup, siyasi etik ve ahlaka asla uygun değildir.

ERHÜRMAN TÜRKİYE'YE KARŞI HER TÜRLÜ HAKARETTE BULUNANLARA DESTEK ÇIKMAKTADIR

Erhürman'ın, Türkiye'ye "işgalci, sömürgeci, seni istemiyoruz, Kıbrıs'tan defol" diyenlerin Türkiye'ye sokulmamalarının hesabını benden sormaya kalkışması da bir başka gaflettir. Erhürman'ın bu tavrı Türkiye'ye karşı her türlü hakarette bulunanlara destek çıkma ve kollama niteliğindedir. Kendisini sağduyulu ve gerçekçi olmaya davet ediyorum."

ERHÜRMAN'IN TÜRKİYE'Yİ VE TATAR'I HEDEF ALDI

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'yi ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hedef almıştı.

Erhürman şu iddialarda bulunmuştu:

"Bu kez de Ali Kişmir... Hakkında "giriş yasağı" bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'ye giriş yapamadı. Nedenine dair bilgisi yok; oysa bu Ali Kişmir'in en temel hakkı. Her konuda, her fırsatta açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı da, bu konuda doğrudan sorumlu olan Dışişleri Bakanlığı da, Başbakanlık da bir kez daha suskun.

KKTC yetkili makamları Kıbrıslı Türklerin seyahat özgürlüğünü ve herkesin çok önemli olduğunu her fırsatta söylediği Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye ilişkilerini yakından ilgilendiren bu konuda konuşmayacaksa hangi konuda konuşacak?!!

Yurttaşlarınızın Türkiye'ye giderken "acaba girebilecek miyim" sorusuyla karşı karşıya kalması ya da böyle bir soru nedeniyle gitmeme kararı vermesi "yetkili makamlar" olarak umurunuzda mı? Bu konuyla ilgili, daha da fazla gecikmeden, derhal bir açıklama yapmak zorunda olduğunuzun farkında mısınız?!!"