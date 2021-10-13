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    • 13.10.2021 14:55
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    İzmir'de Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 100 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

    İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 100 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Haberin detayları...

    İHA
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    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Ekim saat 14.40 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    11 Ekim tarihinde de yine Seferihisar'da benzer ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Ekipler, 11 Ekim saat 08.37 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

        Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

        Kurtarılan düzensiz göçmenler, yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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