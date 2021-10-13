İzmir'de Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 100 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

11 Ekim tarihinde de yine Seferihisar'da benzer ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.