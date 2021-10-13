MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere 10 bin ücretsiz tablet müjdesi! Kimler yararlanabilecek, şartlar neler?

MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB 10 bin ücretsiz tablet desteğinden kimler yararlanabilecek, şartlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Telekom projesi yoğun ilgi görüyor ve 10 bin ücretsiz tablet almak isteyen öğrenciler sabırsızlıkla başvuru detaylarını araştırıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türk Telekom'dan teslim aldığı tabletleri okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Ekstra bir başvuruya gerek yok.
10 BİN ADET TABLET VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak" dedi.