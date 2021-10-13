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    MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere 10 bin ücretsiz tablet müjdesi! Kimler yararlanabilecek, şartlar neler?

    Yüzbinlerce öğrenci gündemde MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Telekom ortak bir projede buluştu ve öğrencilere 10 bin tablet desteğinde bulunacak. Bunu duyan öğrenciler hemen ayrıntıları sorgulamaya başladı. Peki MEB 10 bin ücretsiz tablet desteğinden kimler yararlanabilecek, şartlar neler? Böylece maddi imkanı kısıtlı olan öğrenciler rahatça ders çalışabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer 10 bin tablet konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    MEB tablet başvurusu nasıl yapılır?

    MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB 10 bin ücretsiz tablet desteğinden kimler yararlanabilecek, şartlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Telekom projesi yoğun ilgi görüyor ve 10 bin ücretsiz tablet almak isteyen öğrenciler sabırsızlıkla başvuru detaylarını araştırıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türk Telekom'dan teslim aldığı tabletleri okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Ekstra bir başvuruya gerek yok.

    10 BİN ADET TABLET VERİLECEK

    Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili şunları kaydetti:

        "6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Türk Telekom tarafından bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız. Türk Telekom'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim".
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