Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! 2021 Kasım ayı celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, vatani görevlerini yerine getirecek olan gençler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında detaylı bilgi Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Askerlik yerleri açıklandığında e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı celbi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

İşte askerlik yerleriyle ilgili merak edilen detaylar;