İşte Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu'nun fotoğrafı





(Fotoğraf: Nasuh Çulcu, Kaynak: Sabah)

"ÖLDÜRME KASTI" İLE GELİYOR" DEMİŞLERDİ...

Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'nun kendisini defalarca rahatsız ettiği için birim amirlerine şikayet ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nı da öldürmeyi planladığı, iki defa silahla odasını bastığı fakat olay günü bulamadığı için öldüremediği iddia edilmişti. İddialara göre tutuklanan katil Nasuh Çulcu savcılık ifadesinde "Silahımı çekip Hasan Cevher'in yanına gittim. "Seni de kendimi de öldüreceğim" dedim. Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken bana küfürler etti. Arkasından üç el ateş ettim" demiş, hukukçular cinayetten hemen önce Hasan Cevher'e "Seni öldüreceğim" dediği öne sürülen Çulcu'nun bu sözünün; Çulcu'nun silahını çekerek "Öldürme Kastı" ile Emniyet Müdürü Cevher'in bulunduğu olay yerine geldiğinin kanıtı olduğunu ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirim alamayacağını vurgulamıştı.