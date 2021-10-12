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    • 12.10.2021 10:39
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    Üniversite öğrencilerine burs müjdesi! 9 ay boyunca aylık 900 TL geri ödemesiz burs imkanı! Başvuru şartları açıklandı!

    Hayalini kurdukları üniversiteye yerleşenler ekonomik olarak rahat bir eğitim hayatı sürmek amacıyla geri ödemesiz burs veren kurumları araştırıyor. Devletin verdiği desteklerin yanı sıra birçok kurum da eğitime destek sağlamak amacıyla karşılıksız burs imkanı tanıyor, tabii bunun için şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Borusan Kocabıyık Vakfı 9 ay boyunca aylık 900 TL geri ödemesiz burs veriyor. Peki Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır, yararlanma şartları neler? Hangi durumlarda burs kesilir? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Üniversite öğrencilerine burs müjdesi!

    Borusan Kocabıyık Vakfı 9 ay boyunca aylık 900 TL geri ödemesiz burs vereceğini duyurunca hemen başvuru şartları binlerce kişi tarafından araştırma konusu oldu. Belirlenen üniversitelerde okuyan ve belirtilen şartları taşıyan üniversite öğrencileri 900 TL burs hakkını elde edecek ve kesilmesini gerektiren durumlar olmadıkça da 9 ay boyunca almaya devam edecek, 3 ay ise yarım burs 450 TL alacak yani 12 ay boyunca sürecek. Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvurusu ile iglili tüm bilgiler...

    AYLIK 900 TL BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular 27 Eylül'de başladı 27 Ekim tarihinde sona erecek.

    Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri'nde okuyan öğrencilerine burs verilecektir.

    Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin online başvuru kanalı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burs başvuruları online sistem üzerinden yapılır, şahsi başvuru kabul edilmez.

    Sistem üzerinden seçilen öğrencilerle Vakfımız tarafından gerçekleştirilecek mülakat sonrasında, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

    Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine verilen burslar ise her yıl belirlenen protokol esasları ve kontenjan doğrultusunda 2. sınıfa dereceyle geçen öğrencilere verilmektedir. Fakültenin burs birim merkezi bursa hak kazanan öğrencilerle iletişime geçer.

        BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
        Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
        Burslar Türkiye'de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
        Üniversite bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.

        Başarılı bir öğrenci olmak, 100 üzerinden en az 65; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olmak demektir.
        Başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.
        Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
        Burs için başvuruda bulunan öğrencinin, kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.

        BURSUN KESİLDİĞİ DURUMLAR NELER?

        Sınıf veya dönem tekrarı yapan,

        Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
        Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
        Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan öğrenim kredisi ve %40 üzeri engeli olan öğrencilere verilen burslar hariç),
        Tutuklanan,
        Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
        Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,
        Borusan Kocabıyık Vakfı'nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler ve bölümler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan
        öğrencilerin bursları kesilir.
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