Üniversite öğrencilerine burs müjdesi! 9 ay boyunca aylık 900 TL geri ödemesiz burs imkanı! Başvuru şartları açıklandı!

Başarılı bir öğrenci olmak, 100 üzerinden en az 65; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olmak demektir.

Başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.

Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Burs için başvuruda bulunan öğrencinin, kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.