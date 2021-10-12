Üniversite öğrencilerine burs müjdesi! 9 ay boyunca aylık 900 TL geri ödemesiz burs imkanı! Başvuru şartları açıklandı!

Borusan Kocabıyık Vakfı 9 ay boyunca aylık 900 TL geri ödemesiz burs vereceğini duyurunca hemen başvuru şartları binlerce kişi tarafından araştırma konusu oldu. Belirlenen üniversitelerde okuyan ve belirtilen şartları taşıyan üniversite öğrencileri 900 TL burs hakkını elde edecek ve kesilmesini gerektiren durumlar olmadıkça da 9 ay boyunca almaya devam edecek, 3 ay ise yarım burs 450 TL alacak yani 12 ay boyunca sürecek. Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvurusu ile iglili tüm bilgiler...
AYLIK 900 TL BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 27 Eylül'de başladı 27 Ekim tarihinde sona erecek.
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri'nde okuyan öğrencilerine burs verilecektir.
Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin online başvuru kanalı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burs başvuruları online sistem üzerinden yapılır, şahsi başvuru kabul edilmez.
Sistem üzerinden seçilen öğrencilerle Vakfımız tarafından gerçekleştirilecek mülakat sonrasında, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine verilen burslar ise her yıl belirlenen protokol esasları ve kontenjan doğrultusunda 2. sınıfa dereceyle geçen öğrencilere verilmektedir. Fakültenin burs birim merkezi bursa hak kazanan öğrencilerle iletişime geçer.