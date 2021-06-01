

Daha önce belediyede Ticaret ve Satın Alma Müdürü olan Güldibi'nin, Muhasebe ve Finans Müdürü olan İlgen'in ve İnsan Kaynakları Müdürü olan Yalçın'ın mobbing uygulanarak farklı birimlere sürüldüğü burada kendi uzmanlıkları dışında görevler verildiği öğrenildi.



ÜNAL: "YILDIRMA VE İSTİFAYA ZORLAMA VAR"

Avukat Fatih Ünal: "İşçilere mobbing yapılıyor, istifaya zorlanıyor, haksız yere işten atılıyor dediğimizde, her defasında bu iddialarımızı inkâr eden Mansur Yavaş daha dün tek derdi evine ekmek götürmek olan 3 belediye işçisinin sözleşmesini haksız yere feshetti. Maalesef bu mobbing ve yıldırmalara maruz kalanlar sadece bu işçiler değil. Belediyeye bağlı bir sürü şirkette buna benzer hadiseleri ve şikayetleri duyuyoruz. Mansur Bey inkâr etse de Sendika değiştirmeye zorlananlar da var. İşçi çıkarımlarından daha çok yıldırma ve istifaya zorlamalar söz konusu" dedi.