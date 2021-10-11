Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan: Kılıçdaroğlu görünmez ipte yol almaya çalışan cambaz!

İşte Hilal Kaplan'ın yazısından bir bölüm:
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununun çözümü için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğu, bu organın mecliste temsil edilen HDP olduğu" yönündeki açıklamasının yankıları sürüyor.
HDP eski Genel Başkanı Sezai Temelli ilk itirazı yaptı ve "Asıl muhatap İmralı'dır" dedi.
Selahattin Demirtaş, "arayı bozmamak" için devreye girdi ve "HDP, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır" dedi.
HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ise "İmralı ve HDP'nin rolünü karşı karşıya getirmek, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor" diyerek arayı buldu.