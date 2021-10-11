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    • 11.10.2021 10:26
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    Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan: Kılıçdaroğlu görünmez ipte yol almaya çalışan cambaz!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde Kürt sorunu açıklamalarının ardından HDP’nin İmralı’yı işaret etmesinin yankıları devam ediyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Kılıçdaroğlu, HDP ile İyi Parti arasına çekilmiş görünmez ipte yol almaya çalışan bir cambazı hatırlatıyor. Bakalım bu örtük ittifakı "düşmeden" ne kadar sürdürebilecek?” dedi.

    İşte Hilal Kaplan'ın yazısından bir bölüm:
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununun çözümü için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğu, bu organın mecliste temsil edilen HDP olduğu" yönündeki açıklamasının yankıları sürüyor.

    HDP eski Genel Başkanı Sezai Temelli ilk itirazı yaptı ve "Asıl muhatap İmralı'dır" dedi.

    Selahattin Demirtaş, "arayı bozmamak" için devreye girdi ve "HDP, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır" dedi.

    HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ise "İmralı ve HDP'nin rolünü karşı karşıya getirmek, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor" diyerek arayı buldu.

        En açık yaklaşım ise HDP'nin özgül ağırlığı yüksek isimlerinden Ahmet Türk'ten geldi: "Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde desteğimiz olmasa yerel seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı. Kürtlerin beklentisi budur. 'Yan cebime koy' mantığı hiçbir sorunu çözmez."

        HDP'lilere bakanlık koltuğu bile dağıtan CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek ve onu onaylayan CHP milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları Ahmet Türk'ü kesmemiş olacak ki CHP'ye "Artık kartları açık oyna" çağrısı yaptı.

        Bir yıl önce de HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bir seferliğine İstanbul seçimlerini kazanmak için kabul ettik. Bundan sonra yapılacak olan ittifaklar açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek" demişti.
            Açılışa günler kala flaş açıklama!
            Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan: Kılıçdaroğlu görünmez ipte yol almaya çalışan cambaz!
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