Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan: Kılıçdaroğlu görünmez ipte yol almaya çalışan cambaz!

En açık yaklaşım ise HDP'nin özgül ağırlığı yüksek isimlerinden Ahmet Türk'ten geldi: "Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde desteğimiz olmasa yerel seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı. Kürtlerin beklentisi budur. 'Yan cebime koy' mantığı hiçbir sorunu çözmez."