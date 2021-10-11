11 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yeni yasaklar gelecek mi? Yüz yüze eğitim son dakika...

Kabine Toplantısı kararları hakkında aramalar artmaya başladı. Bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları, aşı çalışmaları ve okullarla ilgili alınacak kararlar gündemde yer alacak. Özellikle koronavirüste kritik durumun ne olacağı belirsizken yeni tedbirler gelecek mi? sorusu bir hayli merak edilir oldu. Peki, 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? İşte tüm merak edilenler!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleşmişti.
Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.
ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ MASADA OLACAK
Ankara kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.