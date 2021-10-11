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    11 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yeni yasaklar gelecek mi? Yüz yüze eğitim son dakika...

    Kabine Toplantısı hakkında araştırmalar hafta başında büyük bir hız kazandı. Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek kritik toplantıda; vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konular masada olacak. Ayrıca toplantıda market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. 30 bin seviyelerinde ilerleyen vaka sayıları nedeniyle atılacak adımlar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kabine'de aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı da bir diğer önemli konulardan olacak. Peki, 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    11 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yeni yasaklar gelecek mi?

    Kabine Toplantısı kararları hakkında aramalar artmaya başladı. Bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları, aşı çalışmaları ve okullarla ilgili alınacak kararlar gündemde yer alacak. Özellikle koronavirüste kritik durumun ne olacağı belirsizken yeni tedbirler gelecek mi? sorusu bir hayli merak edilir oldu. Peki, 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yasaklar geri gelecek mi? İşte tüm merak edilenler!

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleşmişti.

    Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

    ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ MASADA OLACAK

    Ankara kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

        FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

        Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN "ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirmişti. Erdoğan, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        SABİT GÜNDEM KORONAVİRÜSTE SON DURUM

        Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

        YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM VE GELECEK PLANLARI KABİNE GÜNDEMİNDE

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplayacağı kabinenin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

        YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Yüz yüze eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaparak şunları aktarmıştı. "(Okulların kapatılması gündemde mi?) Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan varyantlar beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar sıkı denetimin olduğu başka bir yer yok.
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        Haberler Güncel 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yeni yasaklar gelecek mi? Yüz yüze eğitim son dakika...
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