11 Ekim Kabine Toplantısı kararları! Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı ile yeni yasaklar gelecek mi? Yüz yüze eğitim son dakika...

SABİT GÜNDEM KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM VE GELECEK PLANLARI KABİNE GÜNDEMİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplayacağı kabinenin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.