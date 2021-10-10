Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: CHP'de yeni nesil siyasetçi kavgası

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de kendisine yöneltilen "Erdoğan'ın anayasa çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna aynen şu cevabı veriyordu:
"Biz hiçbir zaman AK Parti'yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz."
Kılıçdaroğlu bu siyaset diliyle, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi darbelerden, iç ve dış vesayetten kurtarma çabasını gölgelemeye çalışırken aynı zamanda partisi içindeki kavgaların da üstünü örtüyor.
Bir anlamda partisini Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir arada tutmaya çalışıyor. Ama bunu da tam olarak başardığı söylenemez. Bırakın parti içindeki Baykalcıları, Atatürkçüleri, yeni nesil siyasetçilerin kavgasını bile durduramıyor.