CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 genel seçim çalışmalarına şimdiden başladı. Kılıçdaroğlu yine terör ile arasına mesafe koyamayıp, KHK'lılara sözler verirken PKK'nın siyasi kolu HDP'yi de meşru olarak göstermeye çalıştı.
Özellikle sözde Kürt sorununu ortaya atan ve HDP'siz çözülmez diyen Kılıçdaroğlu'na HDP'ten cevap olarak İmralı geldi.
"ELİMİZDE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN, HDP'YE 15 GÜN ÖNCE GÖNDERDİĞİ BELGE VAR"
Seçim uğruna teröre göz kırpan CHP'ye tepkiler çığ gibi büyürken kravatlı terörist HDP'nin Kandil'den emir aldığı bir kez daha gözler önüne serildi.