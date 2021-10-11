İstanbullunun metrobüs çilesi! Üst geçitlerde yaya trafiği durdu, araçlara binebilmek için santim santim ilerlediler

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işbilmezliği her gün yeni bir boyut kazanıyor.
Göreve geldikleri 2019'dan bu yana İstanbul'a ve İstanbulluya kayda değer hiçbir yararı dokunmayan CHP'li İBB, İETT araçlarının bakım-onarımında sınıfta kaldığı gibi metrobüsleri de işletemez hale geldi.
SANTİM SANTİM İLERLEYEREK METROBÜS SIRASI BEKLEDİLER
Durum böyle olunca İstanbullunun çilesi her geçen gün katlanarak artmaya devam etti. Özellikle iş çıkış saatlerinde metrobüs duraklarında ve köprülerinde oluşan yoğunlukla birlikte vatandaşlar araçlara binebilmek için santim santim ilerlemek zorunda kaldı.
VATANDAŞ TEPKİLİ: KORKUNÇ BİR DURUM
İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna metrobüs durağında oluşan izdihamı cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaş, "Bu çok normal bir durum değil korkunç bir durum. Bu koronavirüs zamanında nasıl olacak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.