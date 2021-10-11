İstanbullunun metrobüs çilesi! Üst geçitlerde yaya trafiği durdu, araçlara binebilmek için santim santim ilerlediler





EZİYETİ BİR DE ARAÇ ARIZALARI EKLENDİ...

İstanbullunun çektiği metrobüs eziyetine bir de İETT araçlarının arızası eklendi... Bakımsızlıktan dökülen araçlar hem vatandaşı mağdru etti hem de trafiğe neden oldu.



Zincirlikuyu-Beylikdüzü yönünde hareket eden bir metrobüs, Beylikdüzü Belediye durağında arızalandı.



Yolcular, arkadan gelen diğer metrobüse alınırken, arıza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında uzun araç kuyruğu oluştu.