CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü ve Karar'da skandal sözler: Erdoğan eli silahlı kişileri sokağa salıp...

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü ve Karar Gazetesine verdiği mülakatta akıl almaz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, ortada hiç bir şey yokken hayali bir gerilim ve çatışma senaryosu yazdı. Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokakları yağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği o zor günlerde, masum vatandaştan yana olmak yerine katillerden yana olmayı seçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilir" suçlamasında bulundu.
İşte Kılıçdaroğlu'nun Sözcü ve Karar Gazetesi'ne verdiği o skandal mülakat:
"GERİLİMİ TIRMANDIRARAK SEÇİME GİTMEK İSTERLER"
Ülkemizde gerilim konusunda büyük endişeler duyduğunu, Erdoğan'ın gerilim doruk noktasına çıkardıktan sonra seçime gitmek istediğini, böylece geniş kitlelerin var olan yönetim etrafında konuşlanmasını sağlayacağını öne süren Kılıçdaroğlu şu iafadeleri kullandı: "Biz ise eğer mantıklı davranırsak, bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma, il başkanlarına sakin olmalarını, sokağa inmemelerini söylüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla ittifakı oluşturan diğer partilerin liderleri de istemiyor. Bunu kendi aramızda da ifade ediyoruz. Gerilimden kaçınmak lazım. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır.
SİYASİ CİNAYET SENARYOSU YAZDI
Kılıçdaroğlu, "Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse, bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Bunu sıradan bir insan söylemiyor.
Yani ben söylesem diyecekler muhalefet söyledi. Bir başka siyasi parti söylese, deriz ki o siyasi parti. Bir sivil toplum örgütü onu da der ama ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Yani ben önümüzdeki süreçte 'Durun bakalım, daha ben başınıza neler getireceğim, daha siz işin, yolun başındasınız' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Gitmemek için her yolu deneyecektir. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor."