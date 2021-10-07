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    Gizli ortaklar buluştu! HDP, Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu

    Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ile CHP arasında görüşme gerçekleşti. HDP, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı, aralarında terörle mücadeleye son verilmesi ve KHK'lıların serbest bırakılması gibi maddelerin de yer aldığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.

    takvim.com.tr
    HDP, Demokrasi Tutum Belgesi’ni CHP’ye sundu

    HDP, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.

    HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP'yi ziyaret etti.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.

    Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını duyurdu.

    HDP'NİN TUTUM BELGESİ
    HDP'nin CHP'ye sunduğu tutum belgesi geçtiğimiz günlerde Parti eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan kamuoyuna açıklamıştı.

        Süslü kelimelerin altına sakladıkları maddelerle Terör örgütleri ile mücadeleye son verilmesi, Sınır ötesi operasyonların durdurulması KHK'lıların serbest bırakılması ve Kanal İstanbul gibi projelerin durdurulması istendi.

        HDP, yayımladığı deklarasyonda "Kürt sorununda demokratik çözüm" ismini verdiği 4. maddede Türkiye'nin terörle mücadelesini sonlandırmasını istedi.

        TERÖRLE MÜCADELEYİ DURDUR
        Maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadelerine yer verildi.

        Kanun Hükmünde Kararnamelerle hak gasplarının ortaya çıktığı iddia edilerek bunların sonlandırılması istendi.

        KANAL İSTANBUL'U YAPMA
        Doğaya saygı adı verikleri maddede ise "İklim krizine karşı acil durum ilanı, çılgınca doğa ve çevre tahribatına yol açan, rant uğruna ormanları, tarım alanlarını, akarsuları tahrip eden ve ekolojik dengeyi bozan tüm projelerin, başta Kanalİstanbul olmak üzere, durdurulması gereklidir." ifadelerine yer verildi.

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