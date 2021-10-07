Gizli ortaklar buluştu! HDP, Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu

HDP, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.
Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını duyurdu.
HDP'NİN TUTUM BELGESİ
HDP'nin CHP'ye sunduğu tutum belgesi geçtiğimiz günlerde Parti eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan kamuoyuna açıklamıştı.