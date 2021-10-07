Gizli ortaklar buluştu! HDP, Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu

Süslü kelimelerin altına sakladıkları maddelerle Terör örgütleri ile mücadeleye son verilmesi, Sınır ötesi operasyonların durdurulması KHK'lıların serbest bırakılması ve Kanal İstanbul gibi projelerin durdurulması istendi.

HDP, yayımladığı deklarasyonda "Kürt sorununda demokratik çözüm" ismini verdiği 4. maddede Türkiye'nin terörle mücadelesini sonlandırmasını istedi.

TERÖRLE MÜCADELEYİ DURDUR

Maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadelerine yer verildi.