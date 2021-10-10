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    Formula 1 İstanbul (Türkiye Grand Prix) 2021 iptal mi? 10 Ekim İstanbul Park Tuzla hava durumu!

    İstanbul Park bugün 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağına sahne olacak. Formula 1 için heyecanlı bekleyiş devam ederken havanın yağışlı olması nedeniyle yarışın iptal olup olmayacağı yoğun olarak araştırılıyor. Bu kapsamda 10 Ekim İstanbul Park Tuzla hava durumu merak ediliyor. Peki Formula 1 İstanbul (Türkiye Grand Prix) 2021 iptal mi? Formula 1 İstanbul giriş şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    Formula 1 İstanbul Türkiye Grand Prix 2021 iptal mi?

    Dünyanın en önemli yarış sporlarından biri olan Formula 1, bir kez daha Türkiye'de! 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı bugün nefes kesecek. Formula 1 severleri Türkiye Grand Prix'i merakla beklerken hava şartları nedeniyle yarışın iptal olup olmayacağını merak ediyor. Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek Formula 1 hakkında 'Formula 1 İstanbul 2021 iptal mi? 10 Ekim Pazar Formula 1 Türkiye iptal mi edilecek?' soruları gündemde. İşte 10 Ekim hava durumu İstanbul ve Formula 1 Türkiye'ye dair son gelişmeler...

    FORMULA 1 İSTANBUL ( TÜRKİYE GRAND PRİX) 2021 İPTAL Mİ?

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'de sezonun 16. etabı 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarış 10 Ekim Pazar saat 15.00'de yapılacak. Yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Formula 1'e sayılı saatler kala hava durumu nedeniyle yarışın iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Formula 1 İstanbul'un şuan için iptali söz konusu değil. İptaline dair bir son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    10 EKİM 2021 PAZAR İSTANBUL MGM HAVA DURUMU!

    Bugün İstanbul'da yer yer yağış gözüküyor. MGM'den yapılan açıklamada Marmara bölgesi için ''Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.'' denildi. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 20 derece. Megakent bugün çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

    FORMULA 1 TÜRKİYE GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

    T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 20.08.2021 tarihli "PCR Zorunluluğu" konulu genelgesi uyarınca; kişilerin etkinliğe katılabilmesi için, HES Kodu taramasında aşağıda bildirilen 3 koşuldan en az 1'ini karşılaması gerekmektedir;

    - T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir COVID-19 aşı programı etkinlikten 14 gün önce tamamlanmış olmalı

    - COVID-19 hastalığı geçirildikten sonra en fazla 180 gün geçmiş olmalı

    - Son 48 saat içerisinde alınmış negatif sonuçlu COVID-19 PCR testi olmalı

    Tüm kontroller etkinlik girişlerinde HES uygulaması üzerinden yapılacaktır. HES kodunun gerekli bilgileri gösterebilmesi için izleyicilerin HES mobil uygulamasının güncel sürümünü telefonuna indirerek "HES Kod Ayarları" bölümünde bulunan Risk Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu alanlarını paylaşıma açmaları gerekmektedir. 18 yaş altındaki izleyiciler için PCR testi zorunluluğu yoktur.

    Yabancılar Uyruklular için:

    Yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye giriş formu (register.health.gov.tr) doldurduklarında edindikleri HES kodu, etkinliğe girişte geçerlidir. Tesis girişinde yapılacak HES KODU taramasında "RİSKSİZDİR" ibaresi görüldüğü sürece, kişi etkinlik alanına girebilir; ek olarak negatif PCR raporu, aşı kartı ya da COVID geçmişi ile ilgili belge göstermesine gerek yoktur.

    2021 FORMULA 1 TÜRKİYE GAP TAKVİMİ!

    8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları

    8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı

    8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları

    9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları

    9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları

    10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış

        2 PUANLIK FARK!

        Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

        Bu sezon 5'i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor.

        7'si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Verstappen ise 244,5 puanla rakibini yakından takip ediyor.

        Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.

        3 İSİM İLK KEZ TÜRKİYE'DE!

        Formula 1'de bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilotun 3'ü İstanbul'da ilk kez piste çıkacak.

        Geçen yıl 16 pilotun ilk kez tecrübe ettiği İstanbul Park Pisti'nde bu rakam üçe kadar düştü. Pazar günkü yarışta Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

        EN TECRÜBELİSİ KİM?

        Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 346 grand prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.

        Bu alanda Alpine Renault pilotu Fernando Alonso 329, Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello 326 yarışla Raikkonen'in arkasında yer alıyor.

        Öte yandan, AlphaTauri takımının 21 yaşındaki Japon sürücüsü Yuki Tsunoda, en genç pilot olarak göze çarptı.

        HAMİLYON AÇIK ARA ÖNDE!

        Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.

        Geçen yıl kariyerinin 7. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 100 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

        Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

        Hamilton, kazandığı 101 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

        4 DÜNYA ŞAMPİYONU!

        Bu sezon mücadele eden 21 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

        Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 7'ye yükseltirken, Vettel 4, Alonso 2, Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

        FRANSIZ VE BÜYÜK BRİTANYALILAR BAŞTA!

        Formula 1'de bu sezon en fazla pilot bulunduran ülkeler, üçer sürücüyle Fransa ve Büyük Britanya oldu.

        Şampiyonada iki Kanadalı, birer Fin, Alman, Monacolu, Hollandalı, Taylandlı, İspanyol, Avustralyalı, Rus, Meksikalı, İtalyan, Polonyalı, Japon ve Danimarkalı pilot bulunuyor.

        13 PİLOT BİRİNCİLİK ELDE EDEMEDİ!

        Formula 1'de mücadele eden 21 pilotun 12'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 9'u ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

        Lewis Hamilton (100), Sebastian Vettel (53), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (21), Max Verstappen (17), Valtteri Bottas (9), Daniel Ricciardo (8), Charles Leclerc ve Sergio Perez (2), Pierre Gasly, Estaban Ocon ve Robert Kubica (1) grand prix zaferi yaşayan isimler oldu.
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