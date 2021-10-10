Formula 1 İstanbul (Türkiye Grand Prix) 2021 iptal mi? 10 Ekim İstanbul Park Tuzla hava durumu!

FORMULA 1 İSTANBUL ( TÜRKİYE GRAND PRİX) 2021 İPTAL Mİ?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'de sezonun 16. etabı 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarış 10 Ekim Pazar saat 15.00'de yapılacak. Yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Formula 1'e sayılı saatler kala hava durumu nedeniyle yarışın iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Formula 1 İstanbul'un şuan için iptali söz konusu değil. İptaline dair bir son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

10 EKİM 2021 PAZAR İSTANBUL MGM HAVA DURUMU!

Bugün İstanbul'da yer yer yağış gözüküyor. MGM'den yapılan açıklamada Marmara bölgesi için ''Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.'' denildi. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 20 derece. Megakent bugün çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.