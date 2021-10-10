Formula 1 İstanbul (Türkiye Grand Prix) 2021 iptal mi? 10 Ekim İstanbul Park Tuzla hava durumu!

Dünyanın en önemli yarış sporlarından biri olan Formula 1, bir kez daha Türkiye'de! 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı bugün nefes kesecek. Formula 1 severleri Türkiye Grand Prix'i merakla beklerken hava şartları nedeniyle yarışın iptal olup olmayacağını merak ediyor. Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek Formula 1 hakkında 'Formula 1 İstanbul 2021 iptal mi? 10 Ekim Pazar Formula 1 Türkiye iptal mi edilecek?' soruları gündemde. İşte 10 Ekim hava durumu İstanbul ve Formula 1 Türkiye'ye dair son gelişmeler...
FORMULA 1 İSTANBUL ( TÜRKİYE GRAND PRİX) 2021 İPTAL Mİ?
Formula 1 Türkiye Grand Prix'de sezonun 16. etabı 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarış 10 Ekim Pazar saat 15.00'de yapılacak. Yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Formula 1'e sayılı saatler kala hava durumu nedeniyle yarışın iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Formula 1 İstanbul'un şuan için iptali söz konusu değil. İptaline dair bir son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
10 EKİM 2021 PAZAR İSTANBUL MGM HAVA DURUMU!
Bugün İstanbul'da yer yer yağış gözüküyor. MGM'den yapılan açıklamada Marmara bölgesi için ''Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.'' denildi. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 20 derece. Megakent bugün çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.
FORMULA 1 TÜRKİYE GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?
T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 20.08.2021 tarihli "PCR Zorunluluğu" konulu genelgesi uyarınca; kişilerin etkinliğe katılabilmesi için, HES Kodu taramasında aşağıda bildirilen 3 koşuldan en az 1'ini karşılaması gerekmektedir;
- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir COVID-19 aşı programı etkinlikten 14 gün önce tamamlanmış olmalı
- COVID-19 hastalığı geçirildikten sonra en fazla 180 gün geçmiş olmalı
- Son 48 saat içerisinde alınmış negatif sonuçlu COVID-19 PCR testi olmalı
Tüm kontroller etkinlik girişlerinde HES uygulaması üzerinden yapılacaktır. HES kodunun gerekli bilgileri gösterebilmesi için izleyicilerin HES mobil uygulamasının güncel sürümünü telefonuna indirerek "HES Kod Ayarları" bölümünde bulunan Risk Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu alanlarını paylaşıma açmaları gerekmektedir. 18 yaş altındaki izleyiciler için PCR testi zorunluluğu yoktur.
Yabancılar Uyruklular için:
Yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye giriş formu (register.health.gov.tr) doldurduklarında edindikleri HES kodu, etkinliğe girişte geçerlidir. Tesis girişinde yapılacak HES KODU taramasında "RİSKSİZDİR" ibaresi görüldüğü sürece, kişi etkinlik alanına girebilir; ek olarak negatif PCR raporu, aşı kartı ya da COVID geçmişi ile ilgili belge göstermesine gerek yoktur.
2021 FORMULA 1 TÜRKİYE GAP TAKVİMİ!
8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları
8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı
8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları
9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları
9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları
10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış