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    • 10.10.2021 20:13
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    CHP'li Gürsel Tekin'den itiraf: HDP heyeti CHP'yi korumak için tek başına basın toplantısı yaptı

    CHP ve İYİ Parti'nin vitrinde, HDP'nin ise arka planda olduğu Millet İttifakı'nı açığa çıkaran bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz Şubat ayında HDP heyeti CHP'ye yaptığı ziyaret sonrası tek başına basın toplantısı düzenlemişti. HDP heyetinin CHP olmadan kamera karşısına geçmesinin sebebinin 'CHP'yi korumak' olduğu ortaya çıktı. Olayın detaylarını itiraf eden CHP'li Gürsel Tekin, "Mithat Sancar bey çok hassas bir insandır. O dönem çok büyük bir saldırı var. Bu saldırıdan CHP'yi de muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi." ifadelerini kullandı.

    İşte arka kapı ittifakı budur

    CHP ve İYİ Parti'nin tabanına açıklamaktan korkarak gizli yürütmeye çalıştığı HDP aşkı her geçen gün yeni bir olayla açığa çıkıyor.

    CHP'li Gürsel Tekin'den ittifakı ve kirli pazarlıkların döndüğünün itirafı niteliğinde bir açıklama geldi.

    Geçtiğimiz Şubat ayında PKK'nın siyasi kolu durumunda olan HDP heyeti CHP'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi.

    CHP KÜRSÜSÜNDE HDP KONUŞTU
    CHP'nin ev sahipliğinde yapılan ziyaret sonrası ilginç bir şekilde CHP kameralar karşısına geçmezken CHP kürsüsü önünde HDP heyeti açıklama yaptı.

    HDP heyetinin CHP olmadan kamera karşısına geçme sebebinin 'CHP'yi korumak' olduğu ortaya çıktı.

    CHP'li Gürsel Tekin katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "HDP ile bir toplantı yaptı CHP ama HDP tep başına toplantı yapmak zorunda kaldı. O gün HDP ile o kapının önünde ortak basın toplantısı düzenlemeyen CHP bugün farklı bir noktaya geldi. Ne bu keskin dönüş? Neden o gün çıkmadı, neden bugün bu duruma geldi?" şeklinde sorulan soruya itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.

    'CHP'Yİ MUHAFAZA ETMEK İÇİN YAPTILAR"
    O meseleyi çok garipsediğini ve iddia eden Tekin, HDP'nin CHP'ye kalkan olduğunu şu ifadelerle anlattı:

        "Direkt genel başkanımı aradım. Sayın genel başkanımız Mithat Bey'in kendisinin istemediğini ifade etti. Sancar'ın 'Hassasiyet içinde' olduğunu söyleyen Tekin, "Maalesef çok saldırı vardı. Mithat Bey çok hassas bir insandır. O dönem çok büyük bir saldırı var. Bu saldırıdan CHP'yi de muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi."
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