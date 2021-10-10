CHP'li Gürsel Tekin'den itiraf: HDP heyeti CHP'yi korumak için tek başına basın toplantısı yaptı

CHP KÜRSÜSÜNDE HDP KONUŞTU

CHP'nin ev sahipliğinde yapılan ziyaret sonrası ilginç bir şekilde CHP kameralar karşısına geçmezken CHP kürsüsü önünde HDP heyeti açıklama yaptı.

HDP heyetinin CHP olmadan kamera karşısına geçme sebebinin 'CHP'yi korumak' olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Gürsel Tekin katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "HDP ile bir toplantı yaptı CHP ama HDP tep başına toplantı yapmak zorunda kaldı. O gün HDP ile o kapının önünde ortak basın toplantısı düzenlemeyen CHP bugün farklı bir noktaya geldi. Ne bu keskin dönüş? Neden o gün çıkmadı, neden bugün bu duruma geldi?" şeklinde sorulan soruya itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.