Narkotik'ten, Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili açıklama!

Açıklamada şu ifadelere yer verild:

"Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır. Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması' ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi' ilkelerine aykırı olacaktır.