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    • 10.10.2021 19:19
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    Narkotik'ten, Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili açıklama!

    Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

    Narkotik’ten 4.9 ton kokain açıklaması!

    Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan, Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

    YARDIMLAŞMA TALEBİMİZ CEVAPLANMADI
    Yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verild:
    "Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır. Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması' ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi' ilkelerine aykırı olacaktır.

        AKSİNİ İMA ETMEK TEŞKİLARLARIMIZA İFTİRADIR
        Bu gerçekliğe rağmen aksini ima etmek, uyuşturucu mücadelesinde hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır."
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