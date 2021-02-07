Halk TV'de geçtiğimiz cuma günü Medya Mahallesi programında CHP'nin HDP ile yan yana gelmesinden neden korktuğunu sorgulayan Arslan, programda şu ifadeleri kullandı;

KÜÇÜCÜK PARTİLERLE BİR ARAYA GELİYORSUNUZ DA...

"Ortada biliyorsunuz HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, bir yanında HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, diğer yanında HDP Sözcüsü Ebru Günay...Ev sahipleri yoktu! Şimdi biz bu tür buluşmalarda hep görüyoruz. Mesela Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile Babacan ya da Meral Akşener İle Davutoğlu...Hatta küçücük varlığı yokluğu bile oy oranına baktığınızda zor seçilen bazı küçük partiler var. Onların genel başkanlarının kabulünde bile öyle bir şey görüyoruz. Ama burada görmedik."