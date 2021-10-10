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    • 10.10.2021 20:43
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    CHP'li Tuncay Özkan'ın "vatandaş yerden kumanyaları topluyor" yalanı görüntülerle ortaya çıktı!

    CHP'li isimler 'ekonomi kötü' algısını körüklemek için yalan ve algı içerikli paylaşımlarını sürdürüyor. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "vatandaşlar polislerden artan kumanyaları topluyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü, Özkan'ı yalanlayan görüntüleri paylaştı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    CHP’de yalan bitmez!

    Battık bittik lobisinin başını çeken CHP her geçen gün yeni bir algı operasyonuyla sahneye çıkıyor.

    'Ekonomi kötü' algısını körüklemek için sahneye çıkan son isim CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan oldu.

    Adana'da Başkan Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreninde vatandaşlar töreninin yapıldığı alana yiyecek ve içeçeklerini dışarıda bırakarak girdi.

    Vatandaşlar açılış töreninin yapıldığı alandan çıktıktan sonra içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri teslim aldı.

    CHP'Lİ ÖZKANDAN ALGI OPERASYONU
    CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise sosyal medyada, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" ifadeleriyle algı yaratmaya çalıştı.

        ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALGIYI BOZDU
        Özkan'ın yalan içerikli paylaşımın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü ardından program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin verildiği görüntüyü paylaştı.

        Yalanlamanın ardından paylaşımını kaldırmayan Özkan henüz özür de dilemedi.

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