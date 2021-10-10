CHP'li Tuncay Özkan'ın "vatandaş yerden kumanyaları topluyor" yalanı görüntülerle ortaya çıktı!

Battık bittik lobisinin başını çeken CHP her geçen gün yeni bir algı operasyonuyla sahneye çıkıyor.
'Ekonomi kötü' algısını körüklemek için sahneye çıkan son isim CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan oldu.
Adana'da Başkan Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreninde vatandaşlar töreninin yapıldığı alana yiyecek ve içeçeklerini dışarıda bırakarak girdi.
Vatandaşlar açılış töreninin yapıldığı alandan çıktıktan sonra içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri teslim aldı.
CHP'Lİ ÖZKANDAN ALGI OPERASYONU
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise sosyal medyada, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" ifadeleriyle algı yaratmaya çalıştı.