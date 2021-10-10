İYİ Partili başkandan eşine iş kıyağı! Skandalı duyan 6 İYİ Partili istifa etti!

'BİR SÜRÜ USULSÜZLÜK'

Sabah'ta yer alan habere göre, İstifa dilekçesinde, "İYİ Parti ilçe yönetimine katılarak ülkümüzü ve ülkümüzün bize aşıladığı hizmet anlayışından faydalı olmak istedik. Fakat belli bir süre sonra İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar'ın sorumsuzca yönetim anlayışı ve etrafında kümelenen menfaat odakları birkaç kişinin haricinde hiçbir yöneticiye haber vermeden programsızca keyfi ilçe yönetme anlayışı ile bir sürü usulsüzlüğe bulaştığını öğrendik. En son 500'ün üzerinde iş başvurusu, işe daha çok ihtiyacı olan mağdur kişiler varken eşini belediyede işe yerleştirdiğini öğrendik. Ayrıca kulağımıza gelen bazı şaibeli işleri ve bu sorumsuzca davranışları konuşmak ve tartışmak istedik.

Fakat kendisi bizleri hem WhatsApp grubundan çıkararak hem de bilgi vermeden ilçe toplantıları yapmaya, yönetim kurulu üyelerini aleyhimize kışkırtmak yoluyla usulsüzlüklerini örtmeye çalıştığını öğrendik. Bu sorunları İl Başkanı'na bilgi olarak aktarmamıza rağmen Coşkun Tatar'ın bu keyfi ve sorumsuzca yönetimi devam etti. İl Başkanı da bu duruma göz yumarak kendisine sahip çıktı. İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı kınayarak İYİ Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz" ifadeleri yer aldı. İYİ Parti Konak İlçe Başkan Yardımcıları Mesut Yankın, "Bugüne kadar partiye 400 üye yaptım. İlçe başkanından mali tabloyu isteyince dışlandık. Bize haksızlık yapıldı. Yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz. Parti üyeliğinden de istifa edeceğiz" dedi.