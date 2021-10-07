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    • 07.10.2021 07:17
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    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatör kadrolu eylemci çıktı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek aracının üstüne çıkan provokatör öğrencinin benzer olaylar nedeniyle hakkında çok sayıda işlem yapıldığı ortaya çıktı. Dün adliyeye çıkarılan 7 öğrenciden 5'i adli kontrol şartiyla serbest bırakılırken, Ersin Berke G. ve C. P. Ö. tutuklandı.

    Boğaziçi provokatörü kadrolu eylemci çıktı!

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek aracının üstüne çıkan provokatör öğrencinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

    SUÇ KAYITLARI VAR
    Sabah'ta yer alan habere göre, aracın üzerine çıkan Ersin Berke G.'nin benzer olaylar nedeniyle hakkında çok sayıda işlem yapıldığı ortaya çıktı. "Mala zarar verme, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura mukavemet, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit" bunlardan sadece bazıları.



    Yine eyleme katılan diğer öğrencilerden 7'sinin daha suç kayıtları olduğu saptandı.



    Bu öğrencilerin bir önceki Rektör Melih Bulu'ya yönelik şiddet olaylarına katılanlar arasında olduğu anlaşıldı. Şüpheli bir kişinin üniversitede aktif öğrenci olmadığı belirlendi. İstanbul Valiliği de, gözaltı işlemleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.




        Valilikten yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır" denildi.


        KADROLU PROVOKATÖR TUTUKLANDI
        Dün adliyeye çıkarılan 7 öğrenciden 5'i adli kontrol şartiyla serbest bırakılırken, Ersin Berke G. ve C. P. Ö. tutuklandı.

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