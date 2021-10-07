Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatör kadrolu eylemci çıktı





Bu öğrencilerin bir önceki Rektör Melih Bulu'ya yönelik şiddet olaylarına katılanlar arasında olduğu anlaşıldı. Şüpheli bir kişinin üniversitede aktif öğrenci olmadığı belirlendi. İstanbul Valiliği de, gözaltı işlemleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.