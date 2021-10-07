Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatör kadrolu eylemci çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek aracının üstüne çıkan provokatör öğrencinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
SUÇ KAYITLARI VAR
Sabah'ta yer alan habere göre, aracın üzerine çıkan Ersin Berke G.'nin benzer olaylar nedeniyle hakkında çok sayıda işlem yapıldığı ortaya çıktı. "Mala zarar verme, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura mukavemet, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit" bunlardan sadece bazıları.
Yine eyleme katılan diğer öğrencilerden 7'sinin daha suç kayıtları olduğu saptandı.
Bu öğrencilerin bir önceki Rektör Melih Bulu'ya yönelik şiddet olaylarına katılanlar arasında olduğu anlaşıldı. Şüpheli bir kişinin üniversitede aktif öğrenci olmadığı belirlendi. İstanbul Valiliği de, gözaltı işlemleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.