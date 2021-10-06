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    • 06.10.2021 19:07
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    RTÜK, FOX'taki Selahattin Demirtaş güzellemesine ilişkin harekete geçti! Başak Demirtaş’ın sözlerine inceleme

    RTÜK tarafından yapılan son dakika açıklamasında "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş’ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    RTÜK’ten FOX’a inceleme! Demirtaş...

    RTÜK tarafından yapılan son dakika açıklamasında "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    NE OLMUŞTU?
    FOX TV'de İsmail Küçükkaya, bugün tam 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 7 yıl geçmişken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk aldı. İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapması ve hükümeti suçlaması dikkat çekti.

    KÜÇÜKKAYA ÇOK ÜZGÜN: "MAVİ GÖKYÜZÜNDEN UZAK"
    Küçükkaya, terörist Demirtaş için "Hayatının kıymetli bir 5 yılı... Eşinden, kızlarından, annesinden, babasından, sevdiklerinden, mavi gökyüzünün altında olmaktan uzakta" gibi ifadeler kullandı.

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    Haberler Güncel RTÜK, FOX'taki Selahattin Demirtaş güzellemesine ilişkin harekete geçti! Başak Demirtaş’ın sözlerine inceleme
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