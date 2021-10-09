9 Ekim Milli Piyango sonuçları: Milli Piyango sorgula sıralı tam liste! 2021 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı?

9 Ekim Milli Piyango sonuçları hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. Sonuçlar arama motorlarından günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Talihlilerin heyecanlı bekleyişi bugün sona erecek erdi ve kazanan numaralar açıklanıyor. Bu bağlamda öğlen saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler araştırma yapıyor. Şimdi binlerce talihli MPİ sıralı tam listesine göre kazanan numaraları öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango sorgula sıralı tam liste açıklandı mı? 2021 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı?
İşte sonuç sorgulama sayfası
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsiniz.
NASIL KAZANIRIM?
Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.
Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.