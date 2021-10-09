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    • 09.10.2021 18:46
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    • 09.10.2021 18:46
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    9 Ekim Milli Piyango sonuçları: Milli Piyango sorgula sıralı tam liste! 2021 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı?

    9 Ekim Milli Piyango sonuçları büyük ikramiyenin sahibi olmak için bilet alanlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere şans oyununda kazanan numaralar millipiyangoonline.com sitesinden açıklanıyor. Milli Piyango'da çekilişler ayın belirli günlerinde saat 15.30'da noterin katılımıyla yapılıyor. Bu nedenle bayilere giderek milyonluk ikramiyenin talihlisi olmak için bilet alanlar öğlen saatlerinde ikramiye kazanan şanslı sayıları merak ediyor. Peki, 2021 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte Milli Piyango sorgula sıralı tam liste!

    9 Ekim Milli Piyango sonuçları açıklandı!

    9 Ekim Milli Piyango sonuçları hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. Sonuçlar arama motorlarından günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Talihlilerin heyecanlı bekleyişi bugün sona erecek erdi ve kazanan numaralar açıklanıyor. Bu bağlamda öğlen saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler araştırma yapıyor. Şimdi binlerce talihli MPİ sıralı tam listesine göre kazanan numaraları öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango sorgula sıralı tam liste açıklandı mı? 2021 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı?

    İşte sonuç sorgulama sayfası

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

    Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

    Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    NASIL KAZANIRIM?

    Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

    Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

    Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
    Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
    Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        KURALLAR

        Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

        Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
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        Haberler Güncel 9 Ekim Milli Piyango sonuçları: Milli Piyango sorgula sıralı tam liste! 2021 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı?
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