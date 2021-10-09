CHP yandaşı medyayı koruyan her kararda onun imzası var! Ankara BİM hakimi Mustafa Elçim kime hizmet ediyor?

VARAN 6: ÇOCUKLARIN ETKİLENDİĞİ O YAYINLARA DA KALKAN OLDU

Mustafa Elçim, çocukların etkilendiği yayınların bile kalkanı oldu. NR1 yayın kuruluşunda yoğun erotik dans görüntüleri olan bir yabancı müzik klibi nedeni ile (Soca Dance) "çocukların fiziksel ruhsal ve ahlaki gelişiminin olumsuz etkilemesi" gerekçesi idari para cezası verildi.



Konu kuruluş tarafından mahkemeye taşındı. 8. İdare Mahkemesi davayı red etti. Bu karar da beklendiği üzere Mustafa Elçim engeline takıldı.



VARAN 7: EŞCİNSELLİK SERBEST

FOXLIFE kanalında yayınlanan Modern Family isimli diziye (eşcinsel görüntüler) milli manevi değerler genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık nedeni ile verilen idari para cezası Ankara 13. İdare mahkemesi tarafından iptal edildi. Mustafa Elçim'in etkisiyle istinafta talep yine reddedildi.

VARAN 8: İMAM HAİP DÜŞMANLARININ AVUKATLIĞI

Haber Global'de Erol Mütercimler isimli yorumcu İmam hatipleri ve İmam hatip mezunlarını hedef alan sözleri nedeni ile RTÜK tarafından program durdurma cezasını da içeren bir ceza verildiği biliniyor. Karar kanal tarafından uygulanıyor. Mütercimler'in adli yargıda bu sözleri nedeni ile hapis cezası bile almış olmasına rağmen Ankara 13. İdare Mahkemesi yine cezayı ağır bulup ve cezayı iptal etti.