Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.10.2021 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2021 15:34
    ABONE OL

    CHP yandaşı medyayı koruyan her kararda onun imzası var! Ankara BİM hakimi Mustafa Elçim kime hizmet ediyor?

    Hukuk kuralları CHP yandaşı medya kuruluşlarına işlemiyor! Son dönemde FOX, Tele 1, Halk TV gibi kanallara kesilen cezalar Mustafa Elçim'in başkan olduğu Bölge İdare Mahmekesi (BİM) 7. İdari Dava Dairesi'nden tek tek geri dönüyor. Son olarak RTÜK, Hilmi Yarayıcı'nın Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında söylediği terör sempatizanı Grup Yorum'un Cemo türküsü nedeniyle Halk TV'ye 3 program durdurma cezası vermişti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşınan olayda karar verildi. Mahkeme skandal bir kararla yürütmeyi durdurdu. İşte CHP'nin yayın organlarının yargıdaki kilit ismi ve hukuk içindeki hukuksuzluğun ifşası.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı medyanın kalkanı: Mustafa Elçim!

    Mustafa Elçim'in başkan olduğu Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, son dönemde aldığı skandal kararlarla CHP'nin hukuk içerisindeki şebekesi gibi çalışıyor. CHP yanlısı kanal ve isimlere ilişkin ne kadar ceza kararı varsa bölge mahkemesinden olduğu gibi geri dönüyor.

    İşte madde madde, dosya dosya CHP'nin hukuk içerisindeki hukuksuzluk skandallarının ifşası:



    VARAN 1: FOX VE PORTAKAL'A MUSTAFA ELÇİM KIYAĞI
    ABD tetikçisi FOX TV'de yayınlanan Ana Haber Bülteni'nde sunucu Fatih Portakal'ın devleti, hükümeti karalamak, manipüle etmek maksatlı ve yalanlarla dolu haberlerine ilişkin tam 5 kez program durdurma cezası ve idari para cezası verildi. Fakat Ankara 9. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.



    Mustafa Elçim'in başkan olduğu Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'ne istinaf için gidilse de talep reddedildi.

        VARAN 2: YİNE FOX YİNE MUSTAFA ELÇİM KALKANI
        FOX TV'de yayınlanan ve tepkilerin odağında olan "Bizim Hikâye" isimli dizideki bazı diyalog ve görüntüler için "çocukların fiziksel ruhsal ve ahlaki gelişiminin olumsuz etkilemesi" gerekçesi ile idari para cezası verildi. Konu kuruluş tarafından mahkemeye taşındı. 10. İdare Mahkemesi davayı red etti. Ancak istinaf aşamasında Mustafa Elçim'in Başkan olduğu BİM 7. İdari Dava Dairesi mahkeme kararını kaldırdı ve iptal kararı verdi.

        VARAN3: BİR BAŞKA DOKUNULMAZ KANAL: TELE 1
        Bir diğer CHP yandaşı medya kuruluşu olan TELE 1 yayın kuruluşunda Can Ataklı'nın başörtülü öğretmenleri hedef alan sözleri nedeni ile 5 kez program durdurma cezası ve idari para cezası verildiği biliniyor. Yayıncı kuruluşun mahkemeye gitmesiyle önce yürütmeyi durdurma veriliyor. Savunma sonunda yürütmeyi durdurma kaldırılıyor. Bunun üzerine kanala ceza uygulanıyor fakat esastan 12. İdare Mahkeme Başkanı Tufan Teke'nin karşı oyuyla 2-1 iptal kararı veriliyor.

        Mustafa Elçim'in başkan olduğu BİM 7. İdari Dava Dairesine istinafa gidiliyor ancak talep yine reddediliyor!

        VARAN 4: HALK TV DE DOKUNULMAZ!
        HALK TV yayın kuruluşunda Siyaset Kültürü isimli programa bir CHP vekilinin "PKK ile de işbirliği yaparız gerekirse" sözleri nedeni ile, terörü övme maddesinden 2 kez program durdurma cezası ve idari para cezası verildiği biliniyor.

        Yayıncı kuruluş mahkemeye gidiyor, 7. İdare mahkeme kararı ile iptal kararı veriliyor. Mustafa Elçim'in başkan olduğu BİM 7. İdari Dava Dairesi'ne istinafa gidiliyor ancak talep yine reddediliyor.




            Mustafa Elçim

            VARAN 5: HALK TV YİNE CEZADAN YIRTTI
            Bir başka dosyada Halk TV "devletin bütünlüğüne yönelik" verilen bir ceza nedeni ile kuruluşa dava açtı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Basın Konseyi de kararın iptali için dava açtı. Ankara 16. İdare Mahkemesi davayı ehliyet yönünden reddetti. Ancak istinaf aşamasında Mustafa Elçim'in başkan olduğu BİM 7. İdari Dava Dairesi mahkeme kararını kaldırdı ve "dava açmasına ehliyeti vardır" şeklinde bir karar aldı.

            Mustafa Elçim

            VARAN 6: ÇOCUKLARIN ETKİLENDİĞİ O YAYINLARA DA KALKAN OLDU
            Mustafa Elçim, çocukların etkilendiği yayınların bile kalkanı oldu. NR1 yayın kuruluşunda yoğun erotik dans görüntüleri olan bir yabancı müzik klibi nedeni ile (Soca Dance) "çocukların fiziksel ruhsal ve ahlaki gelişiminin olumsuz etkilemesi" gerekçesi idari para cezası verildi.

            Konu kuruluş tarafından mahkemeye taşındı. 8. İdare Mahkemesi davayı red etti. Bu karar da beklendiği üzere Mustafa Elçim engeline takıldı.

            VARAN 7: EŞCİNSELLİK SERBEST
            FOXLIFE kanalında yayınlanan Modern Family isimli diziye (eşcinsel görüntüler) milli manevi değerler genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık nedeni ile verilen idari para cezası Ankara 13. İdare mahkemesi tarafından iptal edildi. Mustafa Elçim'in etkisiyle istinafta talep yine reddedildi.

            VARAN 8: İMAM HAİP DÜŞMANLARININ AVUKATLIĞI
            Haber Global'de Erol Mütercimler isimli yorumcu İmam hatipleri ve İmam hatip mezunlarını hedef alan sözleri nedeni ile RTÜK tarafından program durdurma cezasını da içeren bir ceza verildiği biliniyor. Karar kanal tarafından uygulanıyor. Mütercimler'in adli yargıda bu sözleri nedeni ile hapis cezası bile almış olmasına rağmen Ankara 13. İdare Mahkemesi yine cezayı ağır bulup ve cezayı iptal etti.




                SON SKANDAL: TERÖR PROPAGANDASINA ÖRTBAS
                Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), terör propagandası olduğu gerekçesiyle Hilmi Yarayıcı'nın Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında söylediği Cemo türküsü nedeniyle Halk TV'ye 3 program durdurma cezası vermişti.

                Halk TV avukatları cezayı yargıya taşıdı. Yürütmeyi durdurma kararı aldı.

                RTÜK itiraz etti ve Görkemli Hatıralar geçtiğimiz pazar günü yayınlanmadı.

                Halk TV avukatları, RTÜK lehine verilen bu kararı üst mahkemeye; Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Meşhur üst mahkeme yine Halk TV'yi "haklı" buldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bahçeli’den önemli açıklamalar
                Haberler Güncel CHP yandaşı medyayı koruyan her kararda onun imzası var! Ankara BİM hakimi Mustafa Elçim kime hizmet ediyor?
                    SON DAKİKA