CHP yandaşı medyayı koruyan her kararda onun imzası var! Ankara BİM hakimi Mustafa Elçim kime hizmet ediyor?

Mustafa Elçim'in başkan olduğu Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, son dönemde aldığı skandal kararlarla CHP'nin hukuk içerisindeki şebekesi gibi çalışıyor. CHP yanlısı kanal ve isimlere ilişkin ne kadar ceza kararı varsa bölge mahkemesinden olduğu gibi geri dönüyor.
İşte madde madde, dosya dosya CHP'nin hukuk içerisindeki hukuksuzluk skandallarının ifşası:
VARAN 1: FOX VE PORTAKAL'A MUSTAFA ELÇİM KIYAĞI
ABD tetikçisi FOX TV'de yayınlanan Ana Haber Bülteni'nde sunucu Fatih Portakal'ın devleti, hükümeti karalamak, manipüle etmek maksatlı ve yalanlarla dolu haberlerine ilişkin tam 5 kez program durdurma cezası ve idari para cezası verildi. Fakat Ankara 9. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.