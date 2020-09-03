



İşte Yüksel Aytuğ'un bugünkü yazısı;



Cinsellik, FOX TV dizilerinin tek sermayesi haline geldi. İzleyiciler FOX ekranlarında şöyle ailece huzur içinde izlenecek dizi bulamamaktan yakınıyor.

Yeni dönem dizileri arasındaki Bay Yanlış en fazla eleştirilenler arasında başı çekiyor. Oyuncular neredeyse yataktan çıkmazken, özellikle başrol oyuncusu Can Yaman'ı giyinik görmek imkansız gibi...













FOX'un bu konuda tepki çeken dizilerinden biri de Sen Çal Kapımı... Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ateşli öpüşme sahnesi, tanıtımlarda uzun uzun verildikten sonra kamera arkası da magazin programlarına özellikle servis edildi. Kanalın üç sezondur devam eden dizisi Yasak Elma ise RTÜK'e en fazla şikayet edilen dizilerden biri. Herkesin gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirdiği, neredeyse tüm karakterlerin birbirlerinin eşleri ya da sevgilileriyle ilişkiye girdiği, kimin eli kimin cebinde belli olmayan dizi, eleştiri üzerine eleştiri alıyor.

