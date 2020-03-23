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yandaşı gazeteci başörtülü öğretmen üzerinden nefret saçtı

yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci 'nın son skandalı, veren bir öğretmenin başörtülü olması üzerinden oldu. Ataklı, milyonlarca öğrenciye rol model olarak başörtülü öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

  • Güncel
  • 23.03.2020 15:23
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 15:35
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Öğrencilere verilmeye başlandığı ilk gün sunucu , ders veren öğretmenin olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuştu.

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