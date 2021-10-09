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    • 09.10.2021 15:23
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    Cep telefonu alacaklara müthiş haber geldi! Sudan ucuza 3'te 1 fiyatına satılıyor

    Cep telefonu fiyatlarının el yaktığı şu dönemlerde vatandaşlar başka alternatifler arıyor. Bu anlamda kişiler 2. el telefonlara oldukça ilgi gösteriyor. Fakat bir tane daha seçenek var. İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, Türk Hava Yolları Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü'nün sonrasında Dış Hatlar Terminali'nde tespit edilen binlerce valiz, sırt çantası, eşya ve elektronik aletleri ihale ile satışa çıkardı. THY'nin birkaç ay evvelce açtığı ihaleyi alan Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazası tespit edilen Aziz Korkmaz, İGA'nın da ihalesine girerek kazandı.

    Cep telefonu alacaklara güzel haber! 3’te 1 fiyatına satılıyor

    Cep telefonu alabilmek isteyenler akın ediyor. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan, tespit edilen ve sahiplerine ulaşılamayan 3 bine yakın valiz, sırt çantası ve 3 bin parçaya yakın elektronik aletin yanı sıra 25 bin buluntu eşya ihale ile satıldı. İhale ile satın alınan valiz ve eşyalar satılmak üzere kamyonlarla Avcılar'a getirilerek satışa çıkarılınca kuyruk oluştu.

    İGA deposunda 1 yıl bekletildikten sonra sahibi bulunmayan 3 bine yakın valiz ve sırt çantasının yanı sıra 25 bin buluntu eşya ve aralarında önemli bölümü cep telefonu 3 bine yakın elektronik cihaz ihalesini alan Korkmaz, bunları Avcılar'a getirdi. Aziz Korkmaz, "Tek tek ayıklayıp satışa hazır hale getireceğiz.

    Toplamda 100 bin parçayı bulur" dedi. Bavulların taşınması ve bir bölümünün açılmasından sonra cep telefonlarından bir bölümünü yerde sergileyen Korkmaz, bu işi 1995'ten itibaren yaptıklarını, 14 yıldan bu yana Avcılar'da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri 3'te 1 fiyatına sattıklarını ifade etti.

        İstanbul Havalimanı'nda unutulan ve sahiplerine ulaşılamayınca satılan bavulların içerisinde akla gelebilecek her türlü eşya bulunuyor. Depoyu tamamen dolduran bavul, sırt çantası ve kutuların açılarak tasnif edilmesinin çok uzun süreceği, belirtildi. Elektronik eşya ve ürünler bu sabahtan itibaren Avcılar'daki mağazada satışa çıkarıldı. Satışı duyanlar, yağmura rağmen sabah erken saatlerden itibaren kuyruğa girdi.
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