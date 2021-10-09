Cep telefonu alacaklara müthiş haber geldi! Sudan ucuza 3'te 1 fiyatına satılıyor

Cep telefonu alabilmek isteyenler akın ediyor. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan, tespit edilen ve sahiplerine ulaşılamayan 3 bine yakın valiz, sırt çantası ve 3 bin parçaya yakın elektronik aletin yanı sıra 25 bin buluntu eşya ihale ile satıldı. İhale ile satın alınan valiz ve eşyalar satılmak üzere kamyonlarla Avcılar'a getirilerek satışa çıkarılınca kuyruk oluştu.