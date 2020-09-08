"İMAM HATİPLER BU ÜLKENİN MİHENK TAŞIDIR, MÜTERCİMLER YARGILANSIN"

Söz konusu skandal açıklamaların ardından vatandaşlar Erol Mütercimler'e büyük tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Erol Mütercimler denen zat, imam Hatiplilere olan nefretini iğrençleşerek kusuyor. İmam Hatipliler bu ülkenin mihenk taşıdır ve İmam Hatipli olmakla gurur duyuyorum. Bu hadsiz zat, Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan derhal yargılanmalıdır" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.







"EKRANI HER AÇTIĞINDA İMAM HATİPLİ BİR DÜNYA LİDERİ GÖRÜYOR"

Bir Twitter kullancısı da "Erol Mütercimler ekranı her açtığında ülkeyi yöneten ve dünya lideri olan bir imam hatipli görüyor. Ve tuz dökülen sümüklü böceğe dönüyor." sözlerini kullanarak Erol Mütercimler'in hazımsızlığına tepki gösterdi.