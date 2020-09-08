Kendi tarihine yabancı, değerlerini çiğneyen, geçmişine düşman, geleceği karanlık bir gençlik hayaliyle yanıp tutuşan Erol Mütercimler, katıldığı bir programda imam hatip liseleri ve mezunları ile ilgili skandal sözler sarf etti.
Mütercimler, yıllardır vesayetin, yıpratıcı katı azınlığın, en ağır hoşgörüsüzlüklerin bütün araçlarıyla saldırdığı imam hatip camiası ve mezunları için "Sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.
"İMAM HATİPLER BU ÜLKENİN MİHENK TAŞIDIR, MÜTERCİMLER YARGILANSIN"
Söz konusu skandal açıklamaların ardından vatandaşlar Erol Mütercimler'e büyük tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Erol Mütercimler denen zat, imam Hatiplilere olan nefretini iğrençleşerek kusuyor. İmam Hatipliler bu ülkenin mihenk taşıdır ve İmam Hatipli olmakla gurur duyuyorum. Bu hadsiz zat, Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan derhal yargılanmalıdır" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
"EKRANI HER AÇTIĞINDA İMAM HATİPLİ BİR DÜNYA LİDERİ GÖRÜYOR"
Bir Twitter kullancısı da "Erol Mütercimler ekranı her açtığında ülkeyi yöneten ve dünya lideri olan bir imam hatipli görüyor. Ve tuz dökülen sümüklü böceğe dönüyor." sözlerini kullanarak Erol Mütercimler'in hazımsızlığına tepki gösterdi.
MÜTERCİMLER VE TÜREVİ CHP'LİLERİN KİNİ GEÇMİŞTEN GELİYOR!
Kurulduğu günden bu yana tek vizyonu, imanı bütün, vatana-millete hayırlı bireyler yetiştirmek olan imam hatip liselerinde öğrencilere ilk olarak 'hoşgörü' aşılanmaktadır. Erol Mütercimler ve türevi olan CHP zihniyeti 'hoşgörü' nedir bilmeyecek olacaklar ki sürekli imam hatip liselerini ve mezunlarını hedef alan hareketlere imza atıyor. Geçmişten gelen kinlerini, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkemizi önemli makamlarda temsil eden İmam Hatip mezunlarına yönelik hazımsızlıklarını sürekli açığa vuruyor.
Beyniyle arasına sosyal mesafe koyan müptezel Erol Mütercimler'e açık açık soruyoruz;
- İş isteyen kadına tecavüz eden CHP'li Didim Belediye Başkanı imam hatip mezunu mu?
- "Abazayım gel" diyen 'Tatanka' isimli şiir kitabında ahlaksız fantezilerine yer veren Muharrem İnce imam hatipli mi?
- 14 yaşındaki erkek çocuğu taciz eden Kuşadası CHP yöneticisi imam hatip mezunu mu?
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu yeğeni Hıdır Çakmak da mı imam hatipli?
VERECEĞİ CEVAP MERAK KONUSU!
Kendi tarihine yabancı, değerlerini çiğneyen, geçmişine düşman, geleceği karanlık bir gençlik hayaliyle yanıp tutuşan Erol Mütercimler'in söz konusu sorulara vereceği cevap merak konusu!
RTÜK HAREKETE GEÇTİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
BAKANLIK YASAL SÜREÇ BAŞLATTI!
Bir TV kanalında İmam hatip mezunlarını skandal sözlerle hedef alan Erol Mütercimler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı yasal süreç başlattı. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "İmam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
BAKAN SELÇUK'TAN KINAMA
Erol Mütercimler'in skandal sözlerine ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstisnasız tüm öğrencilerimizin, yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bir imam hatip lisesi mezunu olarak Erol Mütercimler'e ithafen diyeceğim; Erbâb-ı kemâli çekemez nakıs olanlar, Rencide olur dîde-i huffâş ziyadan" ifadeleriyle Mütercimler'e tepki gösterdi.
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