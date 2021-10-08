Yalanın Sözcü’süne Tarım Kredi’den fiyat tablosuyla yalanlama!

"TOPLAM MAĞAZA SAYIMIZ 483'TÜR, 1000 MARKETE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAKTAYIZ"

"Bu bilgiler ışığında çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında iddia edildiği üzere bugün itibari ile toplam mağaza sayımız 159 değil, 47 il 227 ilçede olmak üzere 483'tür. Mevcut 483 mağazaya ek olarak 227 Kooperatif Marketin proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yılsonuna kadar hizmete alınacak 710 Kooperatif Market ve 5 Koopgross Marketin yanı sıra 2022 yılı ilk çeyreğine kadar 1.000 markete ulaşması için bütün ekiplerimiz üstün bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, 247 birim Tarım Kredi Kooperatifinin teşhir alanları artırılarak 2021 yılı içerisinde tüketicilerimizin istifadesine sunulmuştur."

SÖZCÜ'NÜN BELİRTTİĞİ FİYATLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

"Yine bir başka günlük gazetede ise "FİYATLAR GAYET UYGUN DEĞİLMİŞ!" manşeti ile verilen haberde, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerdeki fiyatların incelendiği belirtilerek, şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar üzerinden yanlış ve yanıltıcı bir haber yapılmıştır. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere belirtilen fiyatlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin gerçek fiyatlarını yansıtmamaktadır. Gerçek fiyatlarımız aşağıda yer alan tabloda verilmiştir."

"BU YIL DA 3.5 MİLYAR TL'LİK ÜRÜN ALIM HEDEFİYLE HACMİNİ 3 YILDA YAKLAŞIK 6 KAT ARTIRMIŞTIR"

"Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatif Market projesi başta olmak üzere iştirakleri marifeti ile 2017 yılında yalnızca 535 Milyon TL olan üreticiden doğrudan ürün değerlendirme faaliyetini 2020 yıl sonu itibariyle 2.4 Milyar TL olarak gerçekleştirmiş ve bu yıl da 3.5 Milyar TL'lik ürün alım hedefiyle hacmini 3 yılda yaklaşık 6 kat artırmıştır.