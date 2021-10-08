Yalanın Sözcü’süne Tarım Kredi’den fiyat tablosuyla yalanlama!

Sözcü Gazetesi geçtiğimiz günlerde "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" manşetini atmıştı. Sözcü manşet haberinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ait olduğu iddia edilen ürün fiyatları ile başka marketlerdeki fiyatları kıyaslamış ve Tarım Kredi marketlerindeki ürünlerin bazı marketlerdeki ürünlerden pahalı olduğunu ifade etmişti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı açıklamada Sözcü'nün Tarım Kredi marketlerine ait olduğunu belirttiği fiyatların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek Sözcü gazetesini yalanladı. Ayrıca Tarım Kredi marketlerindeki gerçek fiyat tablosunu paylaştı. Bu tabloya göre Sözcü'nün iddia ettiği gibi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde seçtikleri ürünler 324 lira değil 272 lira tutuyor.
"YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA HÂSIL OLDU"
Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı açıklamada şunlar belirtildi: "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. hakkında son dönemde çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında yer alan yanlış ve yanıltıcı bilgiler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur."
"TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLEMEKTEDİR"
"Tarım Kredi Kooperatif Market, kaliteli ve doğal ürünleri, tüketici beklentisine uygun şekilde tüm satış kanallarında bulundurmayı, oluşturulan istihdam ve sektördeki konumu ile Tarım Kredi Kooperatifleri paydaşlarına ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Yaygın hizmet ağı ve uygun fiyat politikası ile gıda enflasyonuyla mücadelede etkin bir rol üstlenen şirketimiz bugün itibari ile Sayın Cumhurbaşkanımızın tayin ettiği 1.000 mağaza hedefini en kısa sürede tamamlamak adına planladığı 13 lojistik merkezini devreye alarak yaygın ve hızlı dağıtım altyapısını oluşturmuştur."