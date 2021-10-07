SON DAKİKA: Tarım Kredi market fiyatları | Diğer marketlerden daha mı pahalı? Genel Müdür Bayram Ali Yıldırım iddialara cevap verdi

Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız.