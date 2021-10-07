SON DAKİKA: Tarım Kredi market fiyatları | Diğer marketlerden daha mı pahalı? Genel Müdür Bayram Ali Yıldırım iddialara cevap verdi
Son dakika haberleri... Tarım Kredi market fiyatları tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri! Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki Tarım Kredi marketinden yaptığı alışveriş sonrası bir kez daha gündeme gelen marketlerle ilgili CHP yandaşı medya "zincir marketlerden daha pahalı" haberleri yapmıştı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım bu iddialarla ilgili "Paylaşılan fiyatlar bizim raflarımızdaki fiyatlar değiller. Yanlış bilgiler var. Zannediyorum o haberlerde gösterilen fiyatlar bizden ürünü alıp internet üzerinden satanların fiyatları. Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun." ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca yıl sonuna kadar 700 2022'nin ilk 6 ayında da 100 mağazaya ulaşacaklarını belirtti.
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere ayni ve nakdi olarak destek sağladığını hatırlattı.
Tarım Kredi marketler açıldıktan sonra çiftçilerden alınan ürünleri sağlıklı bir şekilde tüketicilere sunduklarının altını çizen Yıldırım, Bu marketlerde yaklaşık 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını vurguladı.
Yıldırım, söz konusu marketlerde satışa sunulan birçok ürünün Tarım Kredi fabrikalarında üretildiğine dikkati çekerek, "Bazı ürünleri de piyasada fazla kapasitesi olan fabrikalarda ürettiriyoruz ama reçetesini biz veriyoruz." ifadesini kullandı.
Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız.