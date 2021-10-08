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    • 08.10.2021 12:35
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    Reuters ve Foreign Policy'den Türkiye'ye yalan haberlerle operasyon girişimi

    Türkiye karşıtı algı operasyonlarıyla sıkça gündeme gelen Reuters ve Foreign Policy adlı yayın organları iki asılsız haberle ülkemizi hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan" ifadeleriyle Reuters'a ve Foreign Policy'e yanıt verdi.

    Reuters’tan Türkiye’ye operasyon girişimi

    Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, ikili arasında son haftalarda iletişimin de azaldığını yazdı. Reuters'ın bu haberine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi.

    Altun, Foreign Policy'nin Türkiye ile ilgili uydurma bir haberini de "yalan habere" örnek olarak gösterdi.

    TÜRKİYE'DEN YALANLAMA
    Söz konusu yalan haberlerle ilgili, Türkiye'den açıklama geldi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişlin Başkanı Fahrettin Altun, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN" dedi.

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