Reuters ve Foreign Policy'den Türkiye'ye yalan haberlerle operasyon girişimi

Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, ikili arasında son haftalarda iletişimin de azaldığını yazdı. Reuters'ın bu haberine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi.



Altun, Foreign Policy'nin Türkiye ile ilgili uydurma bir haberini de "yalan habere" örnek olarak gösterdi.





TÜRKİYE'DEN YALANLAMA

Söz konusu yalan haberlerle ilgili, Türkiye'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişlin Başkanı Fahrettin Altun, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN" dedi.