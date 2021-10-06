Tarım Kredi Kooperatifi ile marketler arasındaki fiyat farkı ne kadar? İşte Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları
5 zincir marketteki fiyatlardan cepleri yanan vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile Tarım Kredi Kooperatifinden alışveriş yapıyor. Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı denetimler sıkılaşırken Tarım Kredi Kooperatifi'ne talepler artıyor. Biz de sizler için 10 temel ürünü, zincir marketlerde ve Tarım Kredi Kooperatifi'nde fiyat karşılaştırması yaptık. İşte aradaki dikkat çeken ucuzluk.
06.10.2021 18:56
- Son Güncelleme: 06.10.2021 18:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitmiş ve fiyatların ve kaliteli ürünlerin uygunluğundan bahsetmişti.
Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut.
Zincir marketlerle yapılan fiyat mukayesesine göre ise Tarım Kredi Kooperatifleri'nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğu gözlendi.
İlk şubesi 2017'de açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Türkiye genelinde 46 il, 195 ilçede hizmet veriyor.