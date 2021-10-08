Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Bugün ve yarın ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı?

Hafta sonuna sadece saatler kala Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Havaların da güzel gitmesiyle açık havada ailesiyle piknik yapmak isteyenler, peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle uzun bir süredir girilemeyen ormanlar için yasakların kalkıp kalmadığını merak ediyor. Peki bu hafta sonu 9-10 Ekim ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı? İşte konuyla ilgili yapılan son açıklamalar…
9-10 EKİM HAFTA SONU ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?
İstanbul'da ormana giriş yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24:00'de sona erdi.
Valilik'ten yapılan açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce;
6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.
Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.