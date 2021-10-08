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    • 09.10.2021 14:35
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    • 09.10.2021 14:35
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    Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Bugün ve yarın ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı?

    İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hafta sonları ve diğer tatil günlerinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri ormanlar oluyor, piknik yapılıyor mangallar yakılıyor. Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarından sonra girişler yasaklanmıştı, peki yeniden açıldı mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Mangal yasağı var mı? Bugün ve yarın ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    takvim.com.tr
    Mangal yasağı var mı?

    Hafta sonuna sadece saatler kala Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Havaların da güzel gitmesiyle açık havada ailesiyle piknik yapmak isteyenler, peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle uzun bir süredir girilemeyen ormanlar için yasakların kalkıp kalmadığını merak ediyor. Peki bu hafta sonu 9-10 Ekim ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı? İşte konuyla ilgili yapılan son açıklamalar…

    9-10 EKİM HAFTA SONU ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?

    İstanbul'da ormana giriş yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24:00'de sona erdi.

    Valilik'ten yapılan açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce;

    6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

    Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

    Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.

        ANKARA'DA PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

        Ankara Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılmasının 15 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandığını açıklandı. Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kent sınırları içerisindeki bazı mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında, Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu maddeleri uyarınca yasaklandı. İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaklandı.

        İZMİR'DE MANGAL YAKMAK YASAKLANDI MI?

        Balıkesir, İzmir, Aydın, Gümüşhane ve Edirne ormanlarla ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı.

        Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

        Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.
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        Haberler Güncel Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Bugün ve yarın ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı?
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