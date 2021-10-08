Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Bugün ve yarın ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı?

Hafta sonuna sadece saatler kala Mangal yasağı var mı? Orman yasağı kalktı mı devam ediyor mu? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Havaların da güzel gitmesiyle açık havada ailesiyle piknik yapmak isteyenler, peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle uzun bir süredir girilemeyen ormanlar için yasakların kalkıp kalmadığını merak ediyor. Peki bu hafta sonu 9-10 Ekim ormanlara girmek, mangal yakmak yasak mı? İşte konuyla ilgili yapılan son açıklamalar…